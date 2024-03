Vespa Club Pordenone, un compleanno davvero speciale!

PORDENONE – Ti Festeggiamo cara Vespa, i nostri migliori auguri e lunga vita a tutto ciò che per noi e per il mondo intero rappresenti ed hai rappresentato!

Cara Vespa, ebbene si oggi è il tuo compleanno…

Esattamente il giorno 24 Marzo 1946, a Torino, alla Mostra della Meccanica e Metallurgia, furono presentati per la prima volta alcuni esemplari della Vespa…eri diversa da oggi, ma oi nemmeno molto, eri coraggiosa, spavalda nelle tue linee semplici, ma ricercata e futuristica, forse nemmeno tu ti rendevi conto di quanto nel futuro avresti cambiato la vita delle persone, delle famiglie, dei giovani e soprattutto per quanto tempo tutto ciò sarebbe accaduto…e chi sa per quanto accadrà ancora! E li diciamo che tu presi vita, per tutti, cominciasti a esistere e la storia ebbe inizio!

E di strada ne hai fatta, in tutti i sensi…hai regalato alle persone indipendenza, libertà, serenità, amore…per non dire speranza.

E noi del Vespa Club Pordenone ti ringraziamo, ti rispettiamo, ti amiamo, ma soprattutto ti ringraziamo, per tutto ciò che ci hai trasmesso e per la gioia che tutti proviamo a stare con te, assieme, ed oggi dedichiamo a te questa meravigliosa giornata trascorsa felicemente, in Vespa a Grado con i nostri amici e soci, ma soprattutto con te, compagne delle nostre giornate felici!

Buon compleanno Vespa, noi tutti del Vespa Club Pordenone oggi ti festeggiamo, assieme, felici e fieri di portarti nel nostro cuore!

Buon compleanno Vespa, con stima e affetto…i tuoi amici del Vespa Club Pordenone!…grazie!!!