Tutto pronto per il “Naonian Tattoo&Motorsexpo” a Pordenone Fiere

PORDENONE – Il 6 e 7 maggio per la prima volta a Pordenone Fiere arriva il maxi evento dedicato ai tatuaggi e ai motori “Naonian Tattoo&Motorsexpo”.

Saranno presenti oltre 150 tatuatori in arrivo da tutto il mondo, per la più grande kermesse del settore mai organizzata in città. A completare la manifestazione anche ospiti speciali, contest e spettacoli internazionali dal vivo.

Presentatore dell’evento sarà Andrea Rock from “Virgin Radio” affiancato da Elena Grimaldi.

Sabato apertura dalle 10.30 alle 23, domenica dalle 10 alle 22.30.

L’ingresso giornaliero ha un costo di 10 euro, ma per i motociclisti, accedendo con una moto, il prezzo sarà scontato del 50%. Ingresso gratuito per i minori di 17 anni.

Il biglietto giornaliero è valido per l’intera giornata e consente di accedere a tutte le attività e gli eventi in programma.

Sul sito ufficiale, https://tattoomotorexpo.com, è possibile scorrere tutti i nomi dei tatuatori che saranno presenti con il proprio stile e la propria arte, e che tatueranno sul posto per tutta la durata della manifestazione.

L’appuntamento sta attirando l’interesse di appassionati da tutto il nord Est e dall’estero.

La formula è simile a quella promossa con grande successo da oltre 10 anni a Trieste dall’International Tattoo Expo.