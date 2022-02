Premio Neda Day il 17 febbraio a Cinemazero

PORDENONE – Quest’anno è la dodicesima edizione istituita dal comune di Pordenone e dall’Associazione Culturale “Neda Day”, per ricordare Neda Agha Soltan, la studentessa iraniana di filosofia uccisa a Teheran durante la manifestazione di protesta del 20 giugno 2009.

Ogni anno viene assegnato un premio a due neolaureate dell’area umanistica che hanno elaborato e presentato una tesi di laurea avente per argomento la condizione della donna nella società, come richiesto dal bando di partecipazione.

Quest’anno la cerimonia si terrà giovedì 17 febbraio alle ore 20.45 al Cinemazero con intervento di autorità pubbliche e del promotore del premio Taher Djafarizad che puntualizza. “Neda era una studentessa che non apparteneva ad alcun partito politico, peraltro vietati, ma ha sentito la necessità, pur sconsigliata, di partecipare alla manifestazione contro le leggi segregazioniste e repressive nei confronti delle donne, ed è stata uccisa. Per questo è un simbolo con cui si vuol ricordare la condizione femminile in Iran ma anche di tutte le donne che vogliono riaffermare la propria personalità”.

“La promozione della parità dei diritti e lo stimolo alla riflessione – commenta Riccardo Costantini di Cinemazero che ospita la cerimonia – sono sempre presenti nelle nostre iniziative per cui da tempo ospitiamo convinti questa cerimonia organizzando anche altri nostri eventi su queste tematiche”.