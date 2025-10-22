15.8 C
Pordenone
mercoledì , 22 Ottobre 2025
Presentazione, il 27 al Santin, “Come si esprime un desiderio” di Odette Copat

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Lunedì 27 ottobre alle 18.00, alla Galleria Santin, nell’ambito delle iniziative collegate alla mostra “Libri d’artista” di Stefano Jus, la Fondazione Giovanni Santin ospita Odette Copat che, in dialogo con Clementina Pace, presenta il suo romanzo “Come si esprime un desiderio” pubblicato da Bompiani.

Luisa, la protagonista del romanzo ambientato a Pordenone, è una donna divisa tra il lavoro, un figlio adolescente che comunica solo attraverso il silenzio delle felpe col cappuccio, un padre anziano un po’ fuori di testa, bollette e mutui che non danno tregua, ed un dolore profondamente radicato nel cuore.

La scrittrice con sensibilità ed ironia affronta temi complessi come la maternità, l’elaborazione del dolore e dell’assenza, la malattia, facendoti sorridere, riflettere e commuovere.

Odette Copat, nata a Pordenone, da anni si occupa di autismo, anima il blog 30giorninprova ed è una delle guide del book club di Pordenonelegge. Sul Messaggero Veneto, quotidiano del gruppo Nem, firma la rubrica settimanale “Settimo senso”. Per Biblioteca dell’Immagine ha pubblicato Manuale malincomico (2020) e Minicosmi. Una mappa sentimentale (2023), disponibile anche in podcast su RaiPlay Sound.

Franca Benvenuti

