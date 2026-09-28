Pride Udine, il sindaco Basso nega il patrocinio

PORDENONE – “No signor sindaco, non ci pare che Pordenone con le amministrazioni di destra abbia dimostrato di essere avanti sul tema dei diritti civili I fatti dimostrano altro, come la vicenda sul mancato patrocinio all’iniziativa UAAR. E’ fondamentale che Pordenone assicuri il patrocinio al pride di Udine, come messaggio dell’impegno dell’amministrazione cittadina a favore dei diritti di tutti e contro l’omolesbobitransfobia”.

Questa la nota di Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana e Michele Ciol, segretario del circolo pordenonese.

“Invece di essere intrisi di discriminazioni istituzionalizzate verso gli altri, Basso faccia un passo avanti e proponga innanzitutto l’adesione alla rete nazionale Re.a.dy contro le discriminazione come già fatto dal comune di Udine – si legge nel testo di Avs -. Impegni davvero la sua amministrazione e la città a prevenire e contrastare le discriminazioni sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, dato che gli episodi di violenza e bullismo contro la comunità lgbtqi si ripetono ogni giorno in tutta Italia. Se proporrà l’adesione di Pordenone alla rete Re.a.dy noi di Alleanza Verdi e Sinistra la sosterremo sicuramente e convintamente”.