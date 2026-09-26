Palmanova Village, il 27 Paolo Ruffini con “Ridere ci rende più umani”

AIELLO DEL FRIULI – Domenica 27 settembre, il Village arricchisce la propria proposta con un appuntamento speciale: alle 16.30 Paolo Ruffini sarà protagonista del talk «Ridere ci rende più umani», un incontro in cui comicità, aneddoti e riflessioni si alternano in un momento unico dedicato al valore della gentilezza e dell’inclusione.

Paolo Ruffini, infatti, ha costruito nel tempo un percorso in cui comicità e impegno sociale si intrecciano naturalmente. Attore, regista, autore e produttore, porta in scena spettacoli di grande successo come Din Don Down, che lo vede sul palco con sei attori con disabilità, trasmissioni radio e podcast dedicati all’ascolto, alle fragilità, ai rapporti umani e alla salute mentale. Per Ruffini l’inclusione è un elemento naturale del percorso artistico in cui «Ridere ci rende più umani» rientra perfettamente.

Sul palco ci sarà anche Igor Pezzi, friulano d’origine e voce radiofonica: il dialogo avrà un tono leggero e coinvolgente, capace di intrattenere e di lasciare al pubblico un messaggio su cui riflettere.

«L’inclusione è parte della nostra identità: al Village, ogni giorno, persone e culture diverse si incontrano e costruiscono un’esperienza fatta di relazioni e accoglienza – spiega Linda Basile, Center Manager di Palmanova Designer Village – Per questo invitare Paolo Ruffini è stato naturale: il suo modo di parlare di gentilezza, con leggerezza e autenticità, riflette ciò che desideriamo offrire ai nostri visitatori. Vogliamo che gli ospiti si sentano accolti e coinvolti, in un luogo capace di emozionare e lasciare un segno. L’incontro con Ruffini si inserisce perfettamente in questa visione: un momento che arricchisce la giornata al Village e conferma la nostra idea di destinazione da vivere».

In occasione dell’evento, i negozi del Village resteranno aperti fino alle 20, i punti ristoro fino alle 21 e la pizzeria Da Michele fino alle 22.

L’ingresso è libero; i posti riservati alle persone con disabilità sono disponibili su prenotazione, fino a esaurimento, contattando l’Infopoint telefonicamente o via e-mail.