Pordenone, parte il conto alla rovescia per Capitale Cultura. Ma all’inaugurazione manca il sindaco Basso

PORDENONE – Centotrenta giorni? No: da oggi il conto alla rovescia ha finalmente un volto, un luogo e una presenza simbolica destinata a restare. Ma nella mattinata che segna l’avvio ufficiale del percorso verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, a farsi notare è anche un’assenza: quella del sindaco Alessandro Basso. In piazzetta Calderari è stata inaugurata La matita del tempo, l’installazione interattiva che accompagnerà la città verso il grande appuntamento del prossimo anno.

Al taglio del nastro c’erano il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, la giunta comunale al completo, il presidente del Consiglio comunale con i consiglieri, i sindaci del territorio e le autorità regionali. Una presenza istituzionale ampia, a sottolineare il carattere territoriale di un evento che punta a coinvolgere non soltanto Pordenone, ma l’intero Friuli Occidentale.

Eppure, proprio nella giornata che ufficializza l’ingresso della città nel conto alla rovescia verso il 2027, è mancato il primo cittadino. Un’assenza che non è passata inosservata, soprattutto alla luce delle parole della vicesindaco Mara Piccin, che ha parlato di un progetto «di squadra» e di una «forte unità d’intenti dal Sindaco Alessandro Basso a tutti i componenti dell’amministrazione».

La città comincia a “vestirsi” da Capitale

La matita del tempo è molto più di un semplice conto alla rovescia. L’installazione, collocata in piazzetta Calderari, è una struttura in acciaio arancione, luminosa e sonora, pensata per coinvolgere direttamente cittadini e visitatori. Tre pulsanti consentono di interagire con l’opera e di scoprire contenuti e aggiornamenti legati al programma della Capitale italiana della Cultura.

Sarà un appuntamento quotidiano con il 2027 e, soprattutto, un elemento destinato a non scomparire una volta terminato l’anno della Capitale. L’installazione resterà infatti come punto di riferimento permanente per raccontare appuntamenti, iniziative e l’eredità del percorso culturale intrapreso dalla città.

«Con La matita del tempo il percorso verso la capitale entra nelle strade e nelle piazze, là dove la città vive ogni giorno», ha spiegato l’assessore alla Cultura Alberto Parigi. «È un conto alla rovescia corale, che scandiamo tutti insieme e che coinvolge l’intero territorio».

Secondo Parigi, l’opera rappresenta anche il primo tassello della cosiddetta “vestizione” della città: nel corso del 2027 strade e spazi urbani saranno progressivamente caratterizzati da simboli, insegne e grafiche dedicate alla Capitale italiana della Cultura.

Ciriani: «Una sfida storica»

A sottolineare la portata nazionale dell’appuntamento è stato il ministro Luca Ciriani, presente all’inaugurazione.

«Oggi avviamo un countdown che ci porta a un traguardo storico, e l’aggettivo è tutt’altro che retorico», ha detto Ciriani, ricordando la trasformazione dell’immagine di Pordenone. «Era conosciuta come la città delle caserme e delle fabbriche, oggi è anche la città della cultura».

Il ministro ha quindi richiamato i progressi compiuti dalla città negli ultimi anni sul piano sociale, urbanistico e culturale, citando anche l’attenzione nazionale conquistata da Pordenone, fino alla presenza del Presidente della Repubblica in occasione di Pordenonelegge.

«L’amministrazione ha creduto in questa candidatura e abbiamo vinto insieme», ha aggiunto Ciriani, dicendosi certo che Pordenone saprà essere all’altezza della sfida del 2027.

Piccin: «Un progetto di squadra»

Il tema della collaborazione interna all’amministrazione è stato ribadito dalla vicesindaco Mara Piccin, che ha sottolineato la presenza compatta della giunta.

«La presenza dell’intera giunta ha un significato preciso: la capitale della Cultura è un progetto di squadra», ha dichiarato. Cultura, mobilità, decoro urbano e accoglienza saranno chiamati a lavorare in maniera coordinata, perché, ha spiegato Piccin, un appuntamento di questa portata richiede «una macchina comunale coordinata e una programmazione attenta».

Poi il riferimento al sindaco Basso, assente alla cerimonia: «Alla collaborazione amministrativa si affianca una forte unità d’intenti dal Sindaco Alessandro Basso a tutti i componenti dell’amministrazione: crediamo in questo percorso e lo sosteniamo con convinzione».

Un conto alla rovescia che riguarda tutto il territorio

La presenza dei sindaci del territorio ha dato alla cerimonia un ulteriore significato. Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 non viene infatti presentata come una manifestazione circoscritta ai confini cittadini, ma come un progetto destinato a coinvolgere l’intera comunità del Friuli Occidentale.

Da oggi il conto alla rovescia è dunque ufficialmente iniziato. La matita del tempo segnerà il passaggio dei giorni verso il 2027, mentre la città comincerà progressivamente a cambiare volto.

Un percorso che parte nel segno della cultura, della partecipazione e della promozione del territorio. Ma anche con una nota destinata inevitabilmente a far discutere: nel giorno scelto per dare un volto pubblico all’attesa della Capitale, il volto del sindaco non c’era.