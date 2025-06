Privacy e antiriciclaggio: Confcommercio forma agenti immobiliari

PORDENONE – Si è tenuto il 16 giugno, presso la Sala Romanin del Confcommercio di Pordenone, il convegno “La Privacy e l’Antiriciclaggio per le Agenzie Immobiliari”, organizzato in collaborazione con FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari).

L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi operatori del settore immobiliare, ha affrontato due tematiche di cruciale importanza per le agenzie: la gestione della privacy secondo la normativa europea e italiana, e gli adempimenti in materia di antiriciclaggio.

La prima sessione del convegno è stata dedicata alla privacy, con particolare attenzione alla normativa europea e italiana vigente. Gli esperti hanno illustrato gli adempimenti specifici richiesti alle agenzie immobiliari e le responsabilità che derivano dal trattamento dei dati personali, evidenziando le sanzioni previste in caso di violazioni. Come relatori sono intervenuti l’avv. Valentina Arcidiacono, la dr.ssa Stefania Cuomo e l’avv. Sara Rizzardo, che hanno fornito un quadro completo delle procedure da adottare per garantire la conformità al GDPR.

La seconda parte dell’incontro si è concentrata sulla normativa antiriciclaggio, con il Dott. Giovanni Dreossi che ha illustrato gli adempimenti e gli obblighi specifici per le agenzie immobiliari, oltre alle sanzioni e conseguenze derivanti da eventuali inadempimenti.

Particolare attenzione è stata riservata all’attività ispettiva della Guardia di Finanza in materia di antiriciclaggio, presentata dal Cap. Vicenzo Salmeri, Comandante del Gruppo Tutela Economia in servizio presso il Nucleo P.E.F. di Pordenone, che ha fornito una panoramica sui controlli e le verifiche condotte dalle autorità competenti.

«Questo convegno rappresenta un momento fondamentale di aggiornamento professionale per i nostri associati – ha sottolineato il presidente della categoria agenti immobiliari Bruno Bari -. Le normative in materia di privacy e antiriciclaggio sono in continua evoluzione e richiedono una costante attenzione da parte degli operatori del settore immobiliare. Gli agenti immobiliari si trovano quotidianamente a gestire dati sensibili dei clienti e operazioni finanziarie di grande rilevanza, rendendo indispensabile una conoscenza approfondita degli obblighi normativi. Il nostro obiettivo è fornire strumenti concreti e aggiornamenti pratici per operare nel pieno rispetto della legge, tutelando sia i professionisti che i consumatori. La collaborazione con esperti di tale competenza come quelli intervenuti oggi e il supporto della Guardia di Finanza dimostrano l’impegno delle istituzioni nel sostenere la crescita qualitativa del settore immobiliare del nostro territorio».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di formazione e supporto che Confcommercio Pordenone, in collaborazione con Fimaa, offre agli agenti immobiliari del territorio per affrontare le sfide di un mercato sempre più regolamentato.