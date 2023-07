Procedono i lavori per la nuova Lozer di Torre

PORDENONE – ​Il nuovo complesso della scuola media Lozer è inserito in un’area di circa 13.000 mq ed è stato concepito per essere cerniera tra la piazza del quartiere di Torre e l’area compresa tra via Zara e via Piave. Il tutto va considerato entro una riqualificazione urbana imperniata sulla rivisitazione della viabilità di quartiere, che comprende anche l’area antistante la nuova scuola e il nuovo collegamento ciclabile/pedonale tra via Zara e piazza Lozer.

L’intervento sarà realizzato in 2 fasi. La prima prevede la costruzione del blocco destinato alle attività didattiche, mentre la seconda porterà alla realizzazione di un nuovo auditorium da 191 posti (contro i 160 attuali) e di una palestra omologata CONI, che sarà fruibile anche dalla cittadinanza, per le attività sportive dell’intero quartiere. Esternamente saranno realizzate delle opere di urbanizzazione quali la piazza antistante la scuola e la ciclabile.

I lavori della seconda fase saranno avviati con l’inizio dell’estate 2024 e si concluderanno entro marzo 2026.

L’edificio scolastico, attualmente in fase di realizzazione avanzata, conterrà 21 aule ad uso ordinario, 7 speciali (compresi i laboratori, i locali destinati all’attività musicale e 2 aule per i Bisogni Educativi Speciali), nonché una mensa da circa 200 posti.

Afferma l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede: «Procedono secondo crono programma i lavori alla scuola media Lozer di Torre il cui termine è previsto per marzo 2024. Sono già stati affrontati i costi extra – si parla di oltre 2 milioni di euro – relativi al rincaro dei materiali che si è registrato presso ogni cantiere e per i quali, fortunatamente, un importo era già stato messo da parte per simili imprevisti».

​Poiché gli alunni entreranno nel nuovo edificio con l’avvio dell’anno scolastico 2024/2025, si consentirà la demolizione dell’attuale a partire dalla prossima estate.

La nuova scuola sarà un fabbricato ad alte performances impiantistiche ed energetiche (è un edificio NZEB Nearly Zero Energy Building, ovvero ad elevata efficienza energetica), il cui funzionamento richiederà una quantità di energia davvero minima.

​«Quando sono stato eletto sindaco– spiega Alessandro Ciriani – uno dei problemi più urgenti era stato quello relativo alla scuola Lozer. Non siamo rimasti con le mani in mano e, nonostante la pandemia, l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, abbiamo portato a casa i finanziamenti necessari per realizzare una nuova scuola. Prima era un edificio abitato dai topi, poco salubre, imbottito di amianto ed energivoro.

Diventerà invece una scuola bellissima, moderna ed efficiente, in grado di rispondere ai bisogni degli insegnanti, delle famiglie e dei ragazzi. Fa parte di un piano imponente che prevede la sistemazione progressiva di tutti i plessi scolastici di Pordenone. Da genitore, avere la certezza che mio figlio può frequentare una scuola sicura, sostenibile dal punto di vista ambientale e tecnologicamente all’avanguardia secondo i bisogni di questi tempi, è motivo di soddisfazione e compiacimento».