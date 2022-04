Progetti naturali per rispettare l’ambiente urbano

PORDENONE – Pordenone e altre quattro città europee Chemnitz, (Germania), Zurich, (Svizzera), St Germain en Laye, (Francia) e Genk ( Belgio), sono state selezionate per ospitare il progetto “Urban By Nature- Connecting Nature Roadshow 2022”, la manifestazione itinerante finanziata dal programma europeo Horizon 2020 – Innovative action che ha l’obiettivo di condividere metodologie innovative e buone pratiche nell’ambito dell’ecosistema urbano.

“La prima presentazione sarà fatta a Pordenone in due giornate il 4 e il 5 aprile 2022 in Piazza XX settembre, nel chiostro della Biblioteca Civica e al Ridotto del Teatro Verdi – comunica l’assessore all’ambiente Monica Cairoli.

“Il progetto – prosegue – si propone di sensibilizzare città ed imprese affinché adottino le cosiddette “nature-based solutions”, ovvero soluzioni green “basate sulla natura” finalizzate alla realizzazione di soluzioni ecosostenibili nell’ambito dell’ edilizia e dell’ arredo urbano, nel rispetto dell’ambiente e per ridurre le emissioni climalteranti.

In collegamento da Bologna è intervenuta anche Valeria Stacchini della citta metropolitana di Bologna ambasciatrice del progetto frutto della partnership di 30 soggetti di 16 paesi tra cui Brasile, Cina, Corea e Caucaso, partecipazione che offre la possibilità di mettere a confronto diverse realtà e migliorare le nuove competenza in materia dell’ambiente.

In piazza XX settembre sarà installato un “Mobile Green Living Room” (salotto verde mobile), un gazebo arredato con pareti verticali composte interamente da piante nel quale si svolgeranno performances artistiche. Nel chiostro della Biblioteca Civica saranno allestiti alcuni stand di imprese green che presenteranno i loro prodotti e servizi “basati sulla natura”. Al Ridotto del Verdi verranno organizzati due workshop.

Lunedì 4 aprile sarà dedicato allo scambio di buone prassi tra imprese per conoscere nuove metodologie tecnologiche, soluzioni green e metodi naturali per la realizzazione di strutture ecosostenibili per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici; nell’altro, martedì 5, verranno coinvolti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con l’illustrazione dei percorsi di formazione attinenti alle tematiche di sostenibilità ambientale e nel pomeriggio è prevista una performance artistica al Paff!

Il programma prevede workshop mattutini

Lunedì 4 aprile 2022 La’ertura dei lavori affidati al sindaco Alessandro Ciriani e a Monica Cairoli, Assessore all’ambiente. Il tema delle strategie di sostenibilità aziendale sarà curato da Elena Piazza responsabile progetti di riforestazione AzzeroCO2 , mentre l’illustrazione di come introdurre le imprese al “Nature-Based”-Servizi di pubblico interesse, sarà affidato al vicesindaco e assessore al Commercio.

Emanuele Loperfido, Stefano Riedi amministratore unico GEA Spa, Giovanni De Lorenzi presidente HydroGEA Spa , Silvano Pascolo presidente Confartigianato Pordenone e Fabio Pillon presidente ASCOM Pordenone. Verranno presentate le soluzioni verdi innovative dalle imprese Verde profilo Srl , Achab Group Srl , CLABER Spa , HIDRA Sb e Agroittica Friulana mentre la piattaforma a loro dedicata e il Nature- Based Economy sarà curato da Isobel Fletcher amministratore delegato Horizon Nua, Connecting Nature Ambassador.

Martedì 5 aprile negli interventi degli assessori all’ambiente Monica Cairoli, al commercio Emanuele Loperfido e alla cultura e politiche giovanili Alberto Parigi che illustreranno le attività e le ricadute del progetto Urban by nature in relazione agli assessorati che guidano.

Il tema Natura e Design saà di competenza dell’azienda Verde Profilo Srl mentre l’HIDRA Sb affonterà la questione legata al mondo plastic free per le future generazioni.

Per le soluzioni per le scuole green interverranno gli studenti e IIS “Arrigo Serpieri” di Bologna, IP “Piersolino Strocchi” di Faenza (RA) , ITST “Sandro Pertini” di Pordenone, IIS “Evangelista Torricelli” di Maniago (PN) IIS “Il Tagliamento” di Spilimbergo (PN) in coclusione conclusioni sulle Metodologie tecnologiche, sulle soluzioni green e sui metodi naturali saranno afifdate al prof. arch. Giovanni La Varra dell’Università di Udine e Politecnico di Milano