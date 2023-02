Progetti per Borgomeduna e Rorai: incontri pubblici aperti ai cittadini

PORDENONE – A seguito del concorso di idee e al successivo affidamento dell’incarico di progettazione della nuova piazza di Borgomeduna, come promesso l’Amministrazione comunale incontrerà la cittadinanza per condividere il progetto di riqualificazione del quartiere e raccogliere dai cittadini ogni necessaria proposta e osservazione in merito. L’incontro si svolgerà martedì 28 febbraio 2023 alle ore 20.00 presso l’oratorio della parrocchia di San Giuseppe in via G. Tiepolo a Borgomeduna.

Sarà l’occasione per presentare a pubblicamente il progetto destinato a riqualificare un quartiere da sempre considerato varco di accesso a Pordenone.

Il progetto intende rendere più bella, funzionale ed attrattiva quest’area che sorge a due passi dal centro, dalle aree verdi del Seminario e del parco fluviale del Noncello, a pochi minuti dalla stazione dei treni e dalla Fiera.

Un quartiere in cui sono presenti importanti realtà quali il Polo universitario, la struttura sportiva del Pordenone Rugby, villa Carinzia e l’ex cotonificio Amman, che ha bisogno di una piazza ariosa con delle aree verdi, in cui poter socializzare, giocare e stare assieme.

Ci saranno nuovi marciapiedi, percorsi per il traffico debole di pedoni e ciclisti e parcheggi per soddisfare i bisogni dei cittadini e delle attività commerciali.

RORAI

Si coglie inoltre l’occasione per dare comunicazione di un altro incontro che si svolgerà martedì 7 marzo 2023 alle ore 20.00 presso la sala parrocchiale “Don Veriano” in via del Pedron, 13 a Rorai Grande.

In tale occasione l’amministrazione illustrerà la prima bozza progettuale relativa al secondo lotto dei lavori che riguardano la viabilità del centro di Rorai, di via Maggiore e delle strade limitrofe.

Continua infatti la riqualificazione di questo quartiere, che ha già portato alla sistemazione del piazzale San Lorenzo e alla realizzazione di marciapiedi e percorsi privi di barriere architettoniche, ordinati e funzionali, per adulti, disabili e bambini.

La progettazione continua a piccoli passi, spostando ora l’attenzione sull’area della scuola dell’infanzia Santa Lucia e della primaria Grigoletti: progetto che verrà esposto ai cittadini, da cui ci si augura possano arrivare suggerimenti e consigli.