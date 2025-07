Puliamo i quartieri, volontari sotto la pioggia in via Vial D’Aviano

PORDENONE – Nonostante il maltempo di ieri mattina, 26 luglio, i volontari di Puliamo i quartieri non si sono scoraggiati e, dopo aver atteso il termine della pioggia, alle ore 10 hanno iniziato l’intervento previsto in via Vial d’Aviano.

Nell’ora e mezza dedicata, i cittadini insieme ai volontari di Ripuliamoci Challenge, Scientology e della parrocchia Beato Odorico hanno riempito 3 sacchi con materiale di plastica e di ferro e due di secco non riciclabile; sono state circa una trentina le lattine raccolte e altrettante bottiglie di vetro, oltre che ad un ombrello, una lampada neon e due grandi tubi.

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 2 agosto alle ore 9 in via Beata Domicilla e sarà l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva.