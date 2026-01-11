1.4 C
Pordenone
domenica , 11 Gennaio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Quando il potere teme i libri: Fabio Stassi racconta i roghi di Bebelplatz

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – La rassegna culturale di Aladura prosegue nel segno della memoria e della libertà di pensiero con Fabio Stassi, tra gli scrittori italiani più autorevoli della sua generazione. Mercoledì 14 gennaio 2026, alle 20.30, all’Auditorium Vendramini, Stassi sarà protagonista dell’incontro dedicato al suo ultimo libro, Bebelplatz. La notte dei libri bruciati, finalista al Premio Campiello 2025. Un secondo appuntamento, riservato alle scuole, è in programma giovedì 15 gennaio alle 9.00 all’Auditorium Grigoletti.

Il libro prende avvio da una data simbolo della storia europea: il 10 maggio 1933. Nel cuore di Berlino, in Bebelplatz, migliaia di volumi vengono bruciati dai nazisti in uno dei gesti più violenti e emblematici della repressione culturale del Novecento. Da quell’immagine, potente e inquietante, Fabio Stassi costruisce un viaggio che attraversa secoli di censura e persecuzioni della parola scritta, dall’antica Roma fino ai nostri giorni.

Pagina dopo pagina, Bebelplatz. La notte dei libri bruciati mostra come il potere, in ogni epoca e sotto forme diverse, abbia temuto i libri e il pensiero libero, arrivando a tentarne la distruzione. Ma il racconto di Stassi non si ferma alla denuncia: il suo è anche un inno alla resistenza della letteratura, alla capacità delle storie e delle idee di sopravvivere ai roghi, alle proibizioni e alla violenza. Un libro che parla al presente e invita a non dare mai per scontata la libertà di leggere e di pensare.

Scrittore e bibliotecario, Fabio Stassi ha pubblicato numerosi titoli con Sellerio, tra cui L’ultimo ballo di Charlot (Premio Selezione Campiello 2013), Come un respiro interrotto, Mastro Geppetto (vincitore dei premi Dessì, Benedetto Croce e Stresa) ed E d’ogni male mi guarisce un bel verso, dedicato al potere terapeutico della poesia di Dante. È inoltre autore della fortunata serie di romanzi con protagonista il biblioterapeuta Vince Corso, iniziata con La lettrice scomparsa, Premio Scerbanenco.

Nel 2024 Stassi ha ricevuto il Premio Hermann Kesten dal PEN Deutschland per la difesa della libertà di parola, un riconoscimento che sottolinea la coerenza del suo impegno civile e culturale. Bebelplatz. La notte dei libri bruciati ha già ottenuto il Premio Selezione Campiello 2025 e il Premio Isola d’Arturo Elsa Morante, confermandosi come una delle opere più significative dell’anno.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.