Quasi 300 persone a Torre di Stelle, un successo

PORDENONE – Grande successo per la prima edizione di Torre di Stelle, evento che si è svolto presso il Castello di Torre, oggi sede dell’importante Museo archeologico di Pordenone.

La serata ha conquistato quasi 300 persone che hanno avuto l’opportunità di effettuare un tour guidato al Museo, sorseggiare un aperitivo sulla terrazza panoramica, gustare una cena nel parco del Castello e ascoltare un bel concerto dal vivo.

​«Un evento – spiega il presidente dell’Associazione Il Castello Alessandro Casagrande – che nasce con l’intento di promuovere il quartiere di Torre e per far conoscere a sempre più persone un Museo archeologico cittadino di enorme pregio e qualità, circondato da un parco bellissimo. Partendo dall’idea di proporre una visita guidata speciale, abbiamo pensato di abbinare l’aperitivo, servito in un terrazzo normalmente chiuso al pubblico, ad un’apericena accompagnata da musica live.

Per fare ciò abbiamo coinvolto tre attività di Torre molto note, che hanno proposto un interessante menù, con un’ottima scelta di vini e del gelato artigianale. Un grazie sincero al Comune per la sua preziosa collaborazione e all’associazione Eupolis, che si è occupata delle visite guidate alla scoperta dei tesori del Museo».

​La serata si è svolta nell’ambito dell’“Estate al Castello”, una rassegna ricca di musica, teatro, spettacoli, letture animate per i più piccoli a cura dell’Associazione Il Castello di Torre, che si terranno fino al 1° settembre all’Arena OVS, allestita nel suo verdissimo parco.

​«Torre di Stelle è stata una serata magica – dichiara l’assessore alla cultura Alberto Parigi –. Assieme all’Associazione Il Castello e al coinvolgimento di alcuni esercizi commerciali, abbiamo organizzato un evento per fare in modo che il Castello e il suo Museo archeologico venissero riscoperti. Uno degli obiettivi di questa edizione dell’Estate a Pordenone è proprio quello di riproporre e far conoscere ai pordenonesi quelle aree sconosciute o dimenticate della nostra città.

Questa serata ha attirato ben 125 persone alle visite guidate, facendo il tutto esaurito. Poi, parte di esse si sono fermate a cena all’interno del parco, ascoltando il concerto dal vivo. L’obiettivo della valorizzazione di questo luogo mi pare raggiunto con soddisfazione».

​Un particolare ringraziamento da parte dell’Amministrazione va ad Alessandro Casagrande, presidente del sodalizio di Torre che si prodiga, assieme ai suoi tanti volontari, per animare il quartiere e rendere accogliente questo prezioso edificio storico della nostra città.

Hanno collaborato alla realizzazione dell’evento l’Osteria L’O coi i suoi piatti, l’Enoteca Wine Bar Vino e Gola con una selezione di vini, la Gelateria Biologica AmoreBio, Fioreria Battistella con le composizioni floreali e La Coccinella con le decorazioni. La musica live è stata affidata alla band D’AltroCanto.