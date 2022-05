“Quattro passi insieme…”, il 31 maggio in Biblioteca civica

PORDENONE – “Quattro passi insieme. Percorsi in Friuli occidentale, sostenibilità e donne che hanno aperto la strada”. Il libro, di Lorenzo Cardin e Paola Dalle Molle, sarà presentato il 31 maggio, alle 18, nella sala Degan della Biblioteca civica, in un evento promosso dal Comune, in collaborazione con Circolo della cultura e delle arti, nell’ambito della Primavera a Pordenone 2022.

La guida descrive 18 percorsi in Friuli Occidentale per promuovere il movimento, l’attività all’aria aperta, per scoprire le bellezze naturali e artistiche del territorio, per ricordare l’impegno verso la difesa del Pianeta ripercorrendo i 17 obiettivi di Agenda Onu 2030 sulla sostenibilità, uno per ciascun itinerario.

Alle indicazioni dei cammini, corredate dalle illustrazioni di Giulia Bozzola e numerose fotografie, si accompagna la breve storia di alcune figure di donne lavoratrici del nostro passato, spesso trascurate e dimenticate dalla Storia.

L’idea della guida dedicata al territorio del Friuli Occidentale, è nata un anno fa durante il lockdown imposto dalla pandemia di Covid 19, quando per tutti l’idea di uscire dalle nostre abitazioni rappresentava solo un sogno e, in molti casi, una speranza. Camminare in quelle giornate difficili era diventata l’attività più praticata e allo stesso tempo, più amata.

Fare quattro passi insieme rappresenta oggi un’espressione familiare, propone uno stile di vita sano, invita a svolgere un’attività fisica gratificante, utile per sentirsi in forma e stare bene migliorando l’umore e l’equilibrio personale.

L’iniziativa partecipa a Il Maggio dei Libri 2022.