Questura sospende 15 giorni pubblico esercizio a Sacile

PORDENONE – Il Vicario della Questura di Pordenone, Sandro De Angelis, “per motivi di ordine pubblico” ha disposto la sospensione per quindici giorni della licenza di un locale di Via Gorizia a Sacile per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché delle altre correlate autorizzazioni, con la conseguente chiusura temporanea.

L’atto istruito dalla Divisione Polizia Amministrativa di questa Questura è stato adottato a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed al fine di evitare ulteriori turbative rispetto a due gravi episodi di particolare gravità avvenuti in data 13 gennaio 2024, quando dapprima un cittadino, a seguito di diverbio verbale, veniva ripetutamente colpito al volto da altri soggetti e poi, nel corso della medesima giornata, un cittadino albanese richiedeva l’intervento delle Forze dell’Ordine in quanto aggredito da un altro avventore sempre all’interno del locale.

Il provvedimento ai sensi dell’ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica

Sicurezza) è stato reso esecutivo nel pomeriggio di ieri 17 gennaio 2024 dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza (UPAS).