Quindicenne investita sulle strisce in centro a Pordenone: trasportata in ospedale

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Momenti di apprensione nella tarda mattinata di martedì 13 gennaio in centro a Pordenone, dove una ragazza di 15 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 in via San Giuliano.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, con ambulanza e automedica. In via precauzionale è stato allertato anche l’elicottero sanitario, decollato da Campoformido, che è stato però fatto rientrare dopo la valutazione delle condizioni della giovane.

Secondo una prima ricostruzione, ora al vaglio della polizia locale di Pordenone, la quindicenne stava attraversando regolarmente la carreggiata quando è stata urtata da una Mercedes in transito. Nell’impatto la ragazza non è stata sbalzata, ma è caduta a terra dopo essere stata colpita dal veicolo.

I sanitari hanno riscontrato un trauma all’addome e, dopo le prime cure sul posto, la giovane è stata accompagnata all’ospedale di Pordenone per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati agli agenti della polizia locale, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

