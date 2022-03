Rafforzamento sistema servizi welfare e protezione sociale

PORDENONE – E’ un messaggio concreto quello che esce dall’incontro dell’Assemblea dei Sindaci d’Ambito Noncello che può essere letto in un’ottica di opportunità per la cittadinanza.

Questo momento storico sta rafforzando il sistema dei servizi di Wellfare e protezione sociale nella consapevolezza che c’è una condizione di fragilità importante che riguarda tutte le fasce d’età e quindi tutta la popolazione.

Gli Ambiti sociali, come emerso nel corso dei lavori, oggi sono chiamati ad assumere una nuova sfida, ad innovare i servizi ed aumentare le collaborazioni nella rete territoriale. Ne consegue quindi l’urgenza di adeguare e rafforzare i gruppi di lavoro e la pianta organica aggiuntiva dell’Ambito, per gli aspetti amministrativi e di rendicontazione, per l’uso di strumentazione informatica, per rafforzare la presa in carico di situazioni di fragilità”

Questo è stato infatti il tema centrale dell’Assemblea dei Sindaci che ha approvato all’unanimità la proposta di integrazione e modifica della pianta organica aggiuntiva.

Nel proseguo dei lavori è stato inoltre portato all’attenzione lo stato di aggiornamento dei progetti del PNRR con sottolineatura sull’efficacia dell’approccio condiviso a livello di area vasta pordenonese come Cordata degli Ambiti Sociali.

Oggi vi è una ricchezza di risorse e finanziamenti che arrivano dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, che devono essere tradotti in servizi per i cittadini e che perciò richiedono strutture tecniche competenti per utilizzare appieno i fondi a disposizione ed essere efficienti e rispondenti alle esigenze e ai bisogni delle persone.

La Presidente dell’Ambito, Guglielmina Cucci, ha altresì accolto l’istanza manifestata dai Sindaci di proseguire un confronto politico di proposta ma anche di riflessione – in Conferenza dei Sindaci – che porti ad una condivisione sulle tematiche sanitarie e di integrazione sociosanitaria riguardanti i Comuni.

A margine dell’incontro Francesca Papais sindaco di Zoppola ha precisato che “…grazie ai fondi del PNRR, i Servizi sociali hanno la straordinaria opportunità di non occuparsi solo di gestione dell’emergenza, ma di diventare protagonisti nella programmazione del futuro delle nostre comunità. La proposta su cui ci siamo confrontati nel corso dell’ultima Assemblea dei Sindaci va esattamente in questa direzione. Il lavoro di rete tra tutti i Comuni saprà dare risposte nel breve e nel medio periodo. Oggi servono strumenti nuovi, flessibilità e visione.

Servono tavoli di confronto continui e costanti anche con il mondo della sanità. Ci aspettano sfide importanti e sicuramente i nostri cittadini potranno contare sempre su servizi sociali in grado di intercettare i nuovi bisogni. L’Ambito del Noncello ha intrapreso il sentiero giusto. Ringrazio la Presidente Guglielmina Cucci e la Responsabile Rossella Di Marzo per il loro lavoro”