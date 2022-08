Ragazzo travolto e ucciso a Porcia, la soldatessa era ubriaca

PORDENONE – Era sotto l’effetto di sostanze alcoliche la 20 enne soldatessa americana di stanza alla Base di Aviano che ha travolto e ucciso nella notte tra Sabato e Domenica Giovanni Zanier, 15 anni, a Sant’Antonio di Porcia in via Lazio.

Sono infatti stati resi noti i risultati degli esami tossicologici effettuati sulla giovane in ospedale subito dopo l’incidente, dai quali si è potuto evincere che la ventenne aveva un tasso alcolemico di 2.09, quattro volte oltre il limite consentito. Risultati che non modificano di fatto il quadro accusatorio ipotizzato nei confronti della soldatessa.

Successivamente si capirà se la giovane proseguirà il percorso giudiziario in Italia o nel suo Paese, come spesso accade in base ad accordi internazionali per i militari statunitensi all’estero.

La soldatessa è agli arresti domiciliari all’interno della Base Usaf di Aviano, dove è in servizio dopo l’arresto facoltativo, previsto dal codice penale, compiuto ieri dai Carabinieri.