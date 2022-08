Estate a Pordenone, gli eventi dal 23 al 25 agosto

PORDENONE – Estate a Pordenone, questi gli eventi dal 23 al 25 agosto.

Martedì 23 agosto

Viaggio in Afghanistan – Afghan Cycles è la storia delle atlete della prima squadra di ciclismo femminile afghana.

Con l’intervento della giornalista sportiva Francesca Monzone, verrà proposta martedì 23 alle 21 nell’arena urbana – Giardino “Francesca Trombino” in Via Brusafiera. In Afghanistan a donne e ragazze è negata la più elementare libertà di movimento: per loro, le due ruote sono un simbolo di libertà, della possibilità di muoversi e viaggiare senza dover chiedere il permesso.

Mercoledì 24 agosto

Nell’ambito delle attività promosse da “Festa in piassa”, al Polisportivo “Armando Lupieri” in Via Pirandello prende il via il 20° torneo di calcio Città di Pordenone che durerà fino al 3 settembre.

Dalle 19 alle 21 nell’ arena OVS presso il parco del Castello di Torre, andrà in scena Electronic Aperitif, una serata originale curata dal Capitol, dedicata all’elettronica e alle sue declinazioni con Davide Vettori & Ekidna + guest.

La 41^ edizione della ciclistica “Notturna Città di Pordenone” a partire dalle 20 si correrà sul circuito cittadino lungo Viale Trento, Piazza Risorgimento , Viale Dante, Piazza Duca d’Aosta , Via Cavallotti e arrivo in viale Trento. Gli atleti si misureranno nelle categorie Giovanili maschili e femminili tipo Pista, Giovanissimi G5 – G6 , Esordienti 1° e 2° anno, Allievi e nelle prove Scratch a traguardo finale.

Troppo cattivi è il film che Cinemazero proietterà in Largo San Giorgio alle 21. Non ci sono mai stati cinque banditi come i Cattivi: l’affascinante borseggiatore Mr. Wolf, il gelido scassinatore Mr. Snake, il maestro del travestimento Mr. Shark, il “muscoloso” Mister Piranha e l’hacker dalla lingua tagliente Miss Tarantola. Dopo anni di innumerevoli rapine la banda viene catturata e Mr.Wolf fa un patto per salvarli tutti dalla prigione: i Cattivi dovranno diventare buoni.

Al bar “Le Ciacole” a partire dalle 21.30 nel chiostro della biblioteca, l’Hard Rock Race è il concerto tributo ai AC/DC e ai Guns N’ Roses. proposto da due frontmen Kevin Bartle e Mattia Raccanelli, musicisti nella Party Band pordenonese NOEXIT. Si tratta di un omaggio artistico, realizzato con cura d’esecuzione sia musicale che coreografica per uno spettacolo unico e indimenticabile. Si esibirà la band composta da sei elementi che ripropone fedelmente i più grandi successi di queste due icone rock in una sfida a colpi di musica per un show di 2 ore.

Per la rassegna Teatro Largo, alle 20.45 nell’area verde del Centro associativo in Largo Cervignano, il Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco propone la fiaba “La magia delle Parole”.

Giovedì 25 agosto

Dalle 17 alle 19 in piazza Risorgimento un altro laboratorio creativo rivolto ai bambini, che saranno stimolati a realizzare portacandele utilizzando vecchi Cd.