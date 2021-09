Spilimbergo, grande successo di Pnlegge nella Città del Mosaico

SPILIMBERGO – Grande successo di pubblico a Spilimbergo, città del Mosaico, per la Festa del Libro con gli autori – pordenonelegge.

Dopo Silvia Avallone, venerdì 17, che presentando il suo libro “Un’amicizia” ha trattato tematiche quali gli stereotipi di genere, le pari opportunità, l’amicizia, l’amore, sabato 18 è arrivata in Città Daria Bignardi scrittrice e volto noto della televisione per presentare il suo ultimo romanzo “Oggi faccio azzurro.

Prima dell’inizio Bignardi accompagnata dall’Amministrazione comunale e dal presidente Silvano Pascolo, ha visitato il centro storico rimanendo sorpresa e colpita dalle bellezze del centro storico.

Grande il ritorno di pubblico, molti i cittadini che hanno animato la serata, lasciandosi affascinare dalle parole della Bignardi.

In occasione di Pordenonelegge l’amministrazione ha deciso non solo di riproporre lo schermo in piazza Garibaldi, con la diretta degli eventi da Pordenone, ma – in condivisione con gli organizzatori del Festival, su proposta del Sindaco Sarcinelli e dell’assessore al commercio della Città del Mosaico Anna Bidoli, di ambientare il festival del libro con gli autori all’aperto in centro storico, per veicolare appassionati e curiosi lungo le vie del centro e per coinvolgere tutta la cittadinanza ad uno dei grandi eventi del Friuli Occidentale.