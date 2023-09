Rifacimento marciapiedi in via Vallona e via del Maglio

PORDENONE – ​A partire da lunedì 2 ottobre 2023 inizieranno i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Vallona (che costeggia parco Galvani) su entrambi i lati della strada e di via del Maglio (sul lato nord che costeggia parco Galvani e tra via Vallona e via Marrone). Salvo maltempo ed imprevisti, la durata complessiva dei lavori è di circa 60 giorni.

​

Il cantiere sarà organizzato per fasi al fine di ridurre i disagi e di garantire la circolazione dei veicoli. Secondo lo stato di avanzamento dei lavori, lungo le vie interessate verranno istituiti restringimento di carreggiata e divieti di sosta.

​La prima fase prevede il rifacimento dei marciapiedi in via Vallona, per poi spostare il cantiere in via del Maglio. Nel corso dei lavori, in particolare durante le gettate di calcestruzzo in prossimità degli accessi carrai, non sarà consentita l’entrata/uscita dei veicoli per il tempo necessario al completamento dei lavori (massimo 2 giorni dalla gettata). Si provvederà comunque a dare avviso di tali restrizioni ai residenti per tempo.

​

Confida l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede: «Siamo consapevoli dei disagi che questi lavori causeranno, ma ci preme ribadire che sono assolutamente necessari per eseguire il profondo rinnovo infrastrutturale e urbanistico della città».

​

Per informazioni contattare l’Ufficio Viabilità del Comune allo 0434.392421 o 0434.392397 o scrivere a [email protected] .