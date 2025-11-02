Rimpatriata degli alunni classe 1965 della IV Novembre

PORDENONE – Lo scorso weekend si è svolta la rimpatriata di numerosi ex alunni (classe 1965) che nel ’75 hanno frequentato la quinta elementare presso la scuola “IV Novembre” di Pordenone.

​L’incontro si è svolto sotto la loggia del Municipio di Pordenone dove gli ex compagni di classe sono stati accolti dall’assessore Walter De Bortoli, il quale ha espresso il suo vivo apprezzamento per questa bella iniziativa, riportando i calorosi saluti del sindaco Alessandro Basso e di tutta la Giunta comunale.

Immancabile la foto di rito per ricordare l’evento e la promessa di ripetere la rimpatriata tra cinque anni.