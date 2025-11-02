13 C
Pordenone
lunedì , 3 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Rimpatriata degli alunni classe 1965 della IV Novembre

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Lo scorso weekend si è svolta la rimpatriata di numerosi ex alunni (classe 1965) che nel ’75 hanno frequentato la quinta elementare presso la scuola “IV Novembre” di Pordenone.

​L’incontro si è svolto sotto la loggia del Municipio di Pordenone dove gli ex compagni di classe sono stati accolti dall’assessore Walter De Bortoli, il quale ha espresso il suo vivo apprezzamento per questa bella iniziativa, riportando i calorosi saluti del sindaco Alessandro Basso e di tutta la Giunta comunale.

Immancabile la foto di rito per ricordare l’evento e la promessa di ripetere la rimpatriata tra cinque anni.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.