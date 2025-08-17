25 C
Pordenone
domenica , 17 Agosto 2025
Riqualificazione scuola infanzia Ada Negri

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Ci sarà una profonda riqualificazione dell’area esterna riguardante la scuola dell’infanzia Ada Negri a Villanova di Pordenone.

“Il programma delle opere di manutenzione straordinaria relative alla struttura in oggetto – dichiara la vicesindaco Mara Piccin con delega alle manutenzioni – prevede una nuova pavimentazione in gomma colata anti trauma che renderà le due aree gioco e il percorso di collegamento più sicuro per i bambini”.

All’interno dello stesso contesto è prevista la sostituzione della porzione in terra battuta con la posa di una nuova pavimentazione in erba sintetica idonea per il gioco dei bimbi. L’investimento complessivo ammonta ad 88.694 euro. I lavori, meteo permettendo, si concluderanno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
“Tale riqualificazione – dichiara la vicesindaco – nasce dalla volontà di far divertire i nostri bambini all’aria aperta in assoluta sicurezza. Con questi lavori – continua Piccin – intendiamo migliorare la qualità dei plessi scolastici per renderli sempre più belli ed adeguati al contesto ed alle esigenze dei nostri alunni”.

Esprime legittima soddisfazione il sindaco Basso: “L’attenzione ai cortili era nel nostro programma elettorale e troverà spazio, a breve, nelle linee di mandato che saranno poste all’attenzione del Consiglio Comunale. Stiamo già compiendo dei passi importanti in questa direzione e quello della scuola Ada Negri vi rientra a pieno titolo. Il focus sull’edilizia scolastica in generale rimarrà sempre alto perché vogliamo garantire scuole sicure, belle e funzionali oltre che adeguate ai tempi attuali”.

