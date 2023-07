Riqualificazione spazi quartiere Ater largo Cervignano

PORDENONE- ​È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla riqualificazione degli spazi aperti nel quartiere ATER in Largo Cervignano a Pordenone.

Il progetto prevede la realizzazione di due giardini alberati nel grande piazzale rettangolare tra i palazzi, un sistema di recupero dell’acqua piovana per soddisfare le esigenze irrigue a servizio delle aree verdi esistenti e dei nuovi giardini, il rifacimento delle scale di accesso all’area parco ad ovest della piazza, per migliorare l’accessibilità anche al fine di riqualificare lo spazio adibito a cineforum estivo.

​Questo rappresenta il primo lotto, che andrà in gara nelle prossime settimane, dal costo di 330 mila euro. Successivamente sarà la volta di un secondo lotto, nel quale si provvederà a riconfigurare l’accesso pedonale all’area da via San Vito. Grazie a questo piano di riqualificazione, il quartiere avrà uno spazio verde dedicato alla socialità, fresco, accessibile e realizzato con criteri che mirano a non sprecare risorse, soprattutto quelle idriche.

​

Questo rappresenta uno dei tanti, tantissimi progetti gestiti dagli Uffici Comunali che dimostrano quanto l’Amministrazione sia attenta a tutte le aree della città, non solo a quelle del centro, e che traducono la volontà di mettere in atto una politica ambientale concreta.

​«Un progetto – afferma l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede – che è partito dall’ascolto delle esigenze del quartiere, che ha segnalato il bisogno urgente di riqualificare l’area tra i palazzi e migliorare l’accessibilità tra le differenti zone, eliminando anche le barriere architettoniche.

Una riqualificazione degli spazi indispensabile per valorizzare il prezioso lavoro delle associazioni che hanno sede in questi luoghi».