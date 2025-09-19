Rissa in centro a Pordenone, denunciati tre giovani

PORDENONE – Nella serata del 18 settembre, intorno alle ore 20, la Polizia di Stato è intervenuta con tempestività in via Gorizia a seguito di una segnalazione di rissa che coinvolgeva numerose persone.

Sul posto gli equipaggi delle Volanti, unitamente ai Carabinieri, hanno immediatamente riportato la situazione sotto controllo e prestato soccorso ai soggetti feriti, uno dei quali presentava lesioni da arma da taglio ed è stato prontamente trasportato presso l’ospedale civile di Pordenone.

Le attività di polizia giudiziaria hanno consentito, da subito, di raccogliere importanti elementi utili alla ricostruzione dei fatti: in particolare è stato accertato che la colluttazione si è sviluppata tra più soggetti nei pressi di esercizi pubblici della zona, con l’utilizzo di bottiglie e altri oggetti contundenti.

Tre persone di 20, 27 e 32, di origine straniera, sono state deferite in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di rissa aggravata. Le indagini della Squadra Mobile hanno avuto seguito nella giornata odierna al fine di identificare eventuali altri partecipanti e definire compiutamente le responsabilità individuali.

Voglio ribadire che la prontezza e la professionalità delle pattuglie intervenute hanno impedito che l’episodio potesse degenerare ulteriormente, garantendo la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ordine pubblico. La Polizia di Stato continuerà ad assicurare un presidio costante del territorio, con l’obiettivo di prevenire e contrastare con fermezza simili fenomeni.

L’episodio non ha turbato il buon epilogo della rassegna culturale “PordenoneLegge” così come non ha inciso nel servizio di ordine e sicurezza pubblica. Nelle prime ore del mattino odierno gli agenti intervenuti, dopo aver ascoltato vari testimoni e visionato le telecamere di sorveglianza cittadina, avevano già ricostruito l’esatta dinamica dei fatti.