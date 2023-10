Roberta Capua inaugura IV edizione Pordenone ArtandFood

PORDENONE – Tutto pronto per la giornata di apertura del festival “Pordenone ArtandFood”, che dal 13 al 15 ottobre animerà la città del Noncello con oltre 40 eventi e 100 protagonisti, per un weekend all’insegna della conoscenza, promozione e degustazione della Qualità del Friuli Occidentale.

Un festival dal palinsesto particolare, che promette di offrire agli appassionati il tempo giusto per fermarsi ad assaporare, proponendo incontri, assaggi, approfondimenti, per rinnovare la golosa curiosità di sperimentare che “…buono è meglio”.

Consolidata in un format ormai di successo, questa IV edizione vede ancora una volta al timone ConCentro – Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone-Udine a fianco del Comune di Pordenone, per una sinergia virtuosa che coinvolge anche la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, oltre a numerose Associazioni di categoria, aziende, cooperative, privati, istituzioni, professionisti e creativi.

Primo atto ufficiale della kermesse, la cerimonia di inaugurazione, che si svolgerà venerdì 13 ottobre alle 19.30 presso il salone di Palazzo Montereale Mantica (ingresso libero su prenotazione attraverso la piattaforma Eventbrite o il sito Pordenonenwithlove.it), con la “madrina” del festival 2023, Roberta Capua.

Nell’intervista che sarà condotta da Maira Trevisan, il pubblico potrà conoscere più da vicino la personalità artistica e la carriera di un’ospite d’onore ideale per questa manifestazione, trovandosi perfettamente a proprio agio tra il mondo dello spettacolo e quello della cucina gournet, come accreditato dalla corona di Miss Italia nel 1986 e dal Premio come vincitrice della prima edizione di “Celebrity Masterchef Italia” nel 2017. Roberta Capua, napoletana, una carriera di successo tra la moda e la televisione, ha nel suo curriculum la partecipazione a programmi di grande popolarità: da “Nonsolomoda” e “Buona domenica” su Canale5, al “Tappeto volante” di Luciano Rispoli su TMC, da “Mezzogiorno in famiglia” su Rai2 con Giancarlo Magalli a “Unomattina” su Rai1, oltre a varie partecipazioni e conduzioni di rubriche ed eventi sulle reti Mediaset e su Sky. Dopo la vittoria a “Celebrity Masterchef”, passa alla conduzione di “Italiani a tavola” su FoodNetwork e apre il suo blog

“Cottografato.it”. Bellezza e benessere, anche a tavola, diventano i suoi interessi più recenti, con i programmi di La7 “Belli dentro, belli fuori” e “L’ingrediente perfetto” con il guru dell’alimentazione Gianluca Mech. Nelle ultime stagioni, ha condotto con successo in RAI il format “Estate in Diretta”.

La giornata di inaugurazione offre anche un altro importante appuntamento, dedicato alle giovani promesse della ristorazione di domani.

Sempre venerdì 13 ottobre, alle ore 17.00 nell’Auditorium della Regione FVG in via Roma (ingresso libero) davanti al pubblico e alle istituzioni avrà luogo la premiazione dei vincitori del Concorso Pordenone ArtandFood Young 2023, che incoronerà i migliori giovanissimi pasticcieri, chef e barman tra gli allievi di alcuni istituti professionali del pordenonese (Scuola Alberghiera dello IAL Aviano, Istituto Flora di Pordenone, FOS Fondazione Opera Sacra Famiglia-Villaggio del fanciullo di Pordenone), dopo le prove tenutesi in classe, sotto la supervisione dei docenti e maestri del settore.

Per informazioni sul programma del festival e prenotazioni agli eventi, consultare il sito web: www.pordenonewithlove.it oppure le pagine Facebook e Instagram @pordenoneartandfood