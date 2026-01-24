Sarago Team, il basket come passione. La “casa” é a Vallenoncello

PORDENONE – Nato qualche mese fa il nuovo raggruppamento di amici e storicanente appassionati cestisti ha trovato sede, grazie alla disponibilità dell’ Associazione Neonis, presso il nuovo Palazzetto dello Sport di Vallenoncello.

Per questi irriducibili l ‘appuntamento del venerdì sera oltre a un momento di sano, salutare atto motorio è diventato un entusiastico incontro di non più giovanissimi che ritrovano l’ emozione e il piacere che in modo particolare la pallacanestro sa motivare e provare.

Il Sarago Team vuole rappresentare non solo una allegra compagnia di ritrovati ex giocatori ma anche un esempio di passione, longevità e salutare stile di vita che coinvolge e si allunga come ben esemplifica l rugby, in un terzo tempo presso il noto locale pordenonese Barbasucon che ha anche contribuito con donazione dinparte dell’ abbigliamento (canotta double).

Stefano Boscariol