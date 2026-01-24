7.4 C
Pordenone
sabato , 24 Gennaio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Sarago Team, il basket come passione. La “casa” é a Vallenoncello

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Nato qualche mese fa il nuovo raggruppamento di amici e storicanente appassionati cestisti ha trovato sede, grazie alla disponibilità dell’ Associazione Neonis, presso il nuovo Palazzetto dello Sport di Vallenoncello.

Per questi irriducibili l ‘appuntamento del venerdì sera oltre a un momento di sano, salutare atto motorio è diventato un entusiastico incontro di non più giovanissimi che ritrovano l’ emozione e il piacere che in modo particolare la pallacanestro sa motivare e provare.

Il Sarago Team vuole rappresentare non solo una allegra compagnia di ritrovati ex giocatori ma anche un esempio di passione, longevità e salutare stile di vita che coinvolge e si allunga come ben esemplifica l rugby, in un terzo tempo presso il noto locale pordenonese Barbasucon che ha anche contribuito con donazione dinparte dell’ abbigliamento (canotta double).

Stefano Boscariol

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.