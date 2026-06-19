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Scacchi e Centro Balilla, al Meduna, per il Torneo del Dono

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Si è svolta questa mattina, 19 giugno, nello spazio “Seminar libri” la conferenza stampa dedicata alla bellissima iniziativa “Il Torneo del Dono” che si terrà al Centro Commerciale Meduna il prossimo 4 luglio.

Sono intervenuti:
– Michele Perricone, Presidente dell’asd Scacchistica Pordenonese organizzatrice del torneo. “L’associazione organizza centinaia di tornei, tiene molte ore di lezioni ripartite tra corsi nelle scuole, punti verdi, e presso le Università della terza età e corsi on line e ha 6 squadre iscritte al Campionato Italiano a Squadre”.

– L’avv. Vincenzo Giangiacomo consigliere provinciale e regionale dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) che il prossimo anno compirà i 100 anni, e che è al primo posto per le donazioni di plasma. Ma come ha sottolineato il consigliere, è necessario continuare a informare e a sensibilizzare sull’importanza di questo “dono”, soprattutto nei confronti dei giovani a cui verrà dedicata una particolare attenzione anche attraverso le scuole e le Università.

Valentina Fornasier, Consigliera Regionale ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) che ha raccontato “L’Ambulatorio Mobile” nato nel 2025, un mezzo attrezzato e progettato per portare le attività di sensibilizzazione e tipizzazione salivare direttamente nelle piazze, nelle scuole, nelle università e durante gli eventi e conta già 575 iscritti.

Federica Tonin, Presidente Provinciale di AIDO (Associazione Italiana Donazione Organi) ha rilevato che si impegna promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, a divulgare la prevenzione, gli stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie e alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alle donazioni.

La conferenza si è conclusa con i saluti di
Dorino De Crignis, delegato provinciale CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) Silvana Widmann, presidente comitato territoriale UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) e di Gabriele Valdevit, direttore del Centro Commerciale Meduna.

Gianna Buongiorno

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