Servizi scolastici comunali: tariffe congelate anche per il 2024

PORDENONE – In un momento in cui i rincari la fanno da padrone in ogni campo del vivere, dal Comune di Pordenone giungono buone notizie per le famiglie che usufruiscono dei servizi scolastici.

Dichiara l’assessore all’istruzione Alberto Parigi: «Così come avevamo fatto per l’anno in corso, anche nel 2024 le tariffe per tutti i servizi scolastici saranno bloccate, grazie ad una politica che viene incontro ai bisogni reali delle famiglie. Le tariffe che offre il nostro Comune sono particolarmente vantaggiose, a fronte dell’erogazione di servizi che vengono decisamente apprezzati.

Questo significa mantenere invariati per le tasche dei cittadini servizi imprescindibili come pre e doposcuola, mensa, trasporto pubblico, Punti Verdi, Asili nido e tutti i servizi collegati alla vita scolastica».

​«Basta guardare la tv o leggere i giornali – sottolinea il sindaco Alessandro Ciriani – per rendersi conto che tutto aumenta.

Ovviamente questi rincari hanno dei riflessi anche sui conti dei comuni e sui servizi che questi erogano. Il controllo costante e oculato che questa Amministrazione fa sui capitoli di Bilancio ci permette anche quest’anno di dare ai cittadini la buona notizia che tutti i servizi a favore delle famiglie verranno congelati e non subiranno alcun aumento. Ciò significa mantenere la parola data a tutti coloro che lavorano e hanno figli, evitando che subiscano ulteriori rincari».