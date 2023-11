Servizio psicologico e legale di aiuto per vittime di truffe

PORDENONE – Su iniziativa della Polizia Locale distretto del Friuli Occidentale e del Comune di Pordenone e realizzato nell’ambito del “Progetto di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani” finanziato dal Fondo unico di giustizia del ministero dell’Interno, è disponibile un servizio psicologico e legale di aiuto per le vittime di truffe, raggiri e furti che si concretizza fisicamente in uno “Sportello sicurezza” a disposizione di tutti i cittadini di età superiore a 65 anni e loro familiari che sono stati truffati, raggirati, derubati o che vivono in una situazione di disagio legata al rischio di essere vittime di reati.

Il servizio è gratuito, l’intento è quello di prevenire questi fenomeni intercettando le situazioni a rischio e affrontando le conseguenze degli eventi criminali già accaduti o in essere.

In caso di richiesta e necessità, verranno programmati fino a 3 colloqui gratuiti presso la sede AIFA di Pordenone in via Martelli 32, oppure per via telefonica o tramite videoconferenza.

«Ognuno di noi ritiene la sicurezza un diritto primario –spiega l’assessore alla Sicurezza Elena Ceolin-. Non c’è nulla di peggio, infatti, della sensazione di non sentirsi tutelati e ascoltati, motivo per cui il Comune di Pordenone continua, con ogni sua risorsa umana e strumentale, e in collaborazione con le altre forze dell’ordine, a controllare, presidiare e difendere il territorio, nonché a prevenire atti criminosi in città. Accanto a questo, l’Amministrazione offre un servizio di aiuto psicologico e legale per vittime di truffe, furti e raggiri, che integra l’attività svolta a difesa del territorio».

Quando si è vittima di un reato, si subisce un furto, una truffa o un raggiro, oltre ai danni materiali si può andare incontro a una sensazione di solitudine, difficoltà a condividere quanto accaduto con familiari, senso di colpa e umiliazione, paura e difficoltà a chiedere aiuto.

A volte ci si può trovare costretti a barcamenarsi tra diversi canali alla ricerca di risposta ai propri dubbi e alle proprie esigenze spesso difficili da definire.

Per questo motivo nasce lo Sportello sicurezza psicologico e legale, che dipende e lavora in stretta collaborazione con la Polizia Locale, nel rispetto e nella tutela della riservatezza di ciascun utente.

Lo sportello offre colloqui di consulenza psicologica e legale con gli operatori dell’equipe multi-disciplinare per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili e sostegno e affiancamento nella fruizione dei servizi pubblici.

È possibile richiedere l’aiuto allo Sportello compilando il form online alla pagina www.irss.it/aiutopordenone

oppure telefonando al numero 0434/392892 (lun-ven, 9:00-13:00 e lun-giov anche 14:00-18:00).

I cittadini che chiedono aiuto verranno quindi richiamati per un colloquio telefonico preliminare, dopo il quale verranno fissati i colloqui in presenza nella sede AIFA di i lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

In caso di emergenza come una minaccia imminente o un evento delittuoso già accaduto, ricordiamo di contattare prima possibile il pronto intervento al numero unico 112.