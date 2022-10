Si apre il 28 ottobre l’edizione del rilancio di Sposo&Sposa

PORDENONE – Continua a dare ottimi risultati il progetto Fiere Sposi Friuli Venezia Giulia, la partnership che unisce Pordenone Fiere ed Eventi & Co., organizzatori delle principali manifestazioni nel settore wedding in Regione, che dal 2021 hanno unito le loro forze per offrire alle aziende del settore un pacchetto di eventi fieristici coordinato nella proposta.

Il terzo evento marchiato Fiere Sposi FVG è la 19^ edizione di Sposo&Sposa in programma il 28, 29 e 30 ottobre 2022 alla Fiera di Udine con il seguente orario di apertura per il pubblico: venerdì dalle 14 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Circa 100 espositori tra atelier, location, ristoranti fotografi, passando per il mondo beauty, l’intrattenimento, viaggi e molto altro rappresentano il valore aggiunto di questo salone che, negli anni, è diventato un’occasione di visita imperdibile non solo per le coppie alla ricerca di fornitori, idee, spunti per il loro grande giorno, ma anche per chiunque si trovi alle prese con l’organizzazione di battesimi, compleanni, cresime, anniversari.

Per tutti l’ingresso è gratuito con registrazione on line nel sito della manifestazione: www.fierasposoesposa.com. “Selezione degli espositori sulla base della qualità e professionalità dell’offerta, innovazione dei contenuti ed una proposta sempre in linea con le esigenze delle new economy sono gli input a cui ho sempre tenuto fede nell’organizzazione di questa manifestazione diventata negli anni l’appuntamento di riferimento per il settore wedding e cerimonia regionale – dichiara Oscar Noselli patron di Sposo&Sposa, che continua, – una strada maestra diventata progetto condiviso con il partner Pordenone Fiere nell’ambito di Fiere Sposi FVG, un marchio che garantisce ancora di più ai visitatori di trovare una grande varietà di aziende di altissimo livello.

Dopo l’edizione di gennaio 2022 ancora segnata dalle limitazioni della pandemia, è questa la prima vera edizione del rilancio di Sposo&Sposa e l’incremento delle registrazioni on line dei visitatori che segnano +25% lo dimostra -conclude Noselli. – E’ dovere di noi organizzatori dare il un sostegno a questo settore che è composto da circa 4.000 micro aziende nella nostra Regione.

Piccoli imprenditori e commercianti che però muovono un indotto importante di più di 100 milioni di euro all’anno con forti ripercussioni anche nel turismo. I conti sono presto fatti: in FVG si celebrano circa 3.500 matrimoni all’anno con una spesa media a matrimonio di 35.000 €. E questo senza contare tutto il mondo delle cerimonie e ricorrenze che incrementa sicuramente questo business”.