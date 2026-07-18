Challenger 75 Cordenons, Alcala Gurri vola in finale: sfiderà Bondioli

CORDENONS – La pioggia rallenta il programma del Challenger di Cordenons, ma non ferma Max Alcala Gurri. Lo spagnolo conquista la finale dopo una rimonta convincente sull’argentino Gonzalo Villanueva e attende di conoscere il suo avversario: sarà il ravennate Riccardo Bondioli, avanti 6-2 al momento della sospensione contro l’ungherese Matyas Fuele, oppure il qualificato magiaro alla ripresa del match.

Una semifinale dai due volti quella tra lo spagnolo, quinta testa di serie del torneo, e Villanueva. L’avvio è stato equilibrato, con un break per parte e il punteggio fermo sul 2-2 prima dell’interruzione per pioggia. Un piccolo antipasto, anche sul piano della rivalità sportiva tra Spagna e Argentina, in vista della finale della Fifa Club World Cup in programma domenica sera al MetLife Stadium.

Alla ripresa è stato l’argentino a cambiare marcia, trovando il break decisivo nel settimo gioco dopo un lungo braccio di ferro da fondo campo. Villanueva ha poi annullato una palla del controbreak sul 5-4, chiudendo il primo set 6-4.

Nel secondo parziale Alcala Gurri ha alzato il livello del proprio tennis. Lo spagnolo si è procurato tre palle break sul 2-2 senza sfruttarle, ma non ha perso lucidità. Ancora una volta il settimo game si è rivelato decisivo, con Villanueva capace di allungare. Stavolta, però, l’iberico ha reagito, ha evitato il possibile 3-5 e, approfittando di alcuni errori gratuiti del 31enne di Paraná nel dodicesimo gioco, ha pareggiato i conti imponendosi 7-5.

Nel set decisivo non c’è stata storia. Alcala Gurri ha preso definitivamente in mano il match, confermando l’ottimo stato di forma mostrato in questa stagione nei tornei Challenger italiani. Villanueva, appesantito dalle sei partite consecutive disputate tra qualificazioni e tabellone principale, ha ceduto nettamente 6-1.

Per il 23enne di Barcellona si tratta della terza finale Challenger dell’anno, dopo i successi conquistati a Cervia e Royan.

L’altra semifinale, invece, interrotta dalla pioggia, ha visto Riccardo Bondioli prevalere 6-2 6-4 sul qualificato ungherese Matyas Fuele.

Nel tabellone di doppio il titolo è andato alla coppia formata dal romeno Alexandru Jecan e dal ceco David Poljak, che hanno superato al match tie-break Charles Barry e Anthony Genov con il punteggio di 4-6, 7-6 (4), 10-3 al termine di una finale combattutissima.

Semifinali singolare

* Max Alcala Gurri (Esp, n.5) b. Gonzalo Villanueva (Arg, q) 4-6 7-5 6-1

* Riccardo Bondioli (Ita) vs Matyas Fuele (Hun, q) 6-2 6-4

Finale doppio

* Alexandru Jecan (Rou) / David Poljak (Cze) b. Charles Barry (Irl) / Anthony Genov (Bul) 4-6 7-6 (4) 10-3