Sposi, a Palazzo Mantica un weekend dedicato al matrimonio: appuntamento il 7 e 8 febbraio

PORDENONE – Un fine settimana pensato per chi sta organizzando il giorno del sì e desidera un matrimonio curato in ogni dettaglio. Il 7 e 8 febbraio, nel cuore di Pordenone, Palazzo Mantica aprirà le sue porte a futuri sposi e coppie in cerca di ispirazione e consigli per costruire un evento su misura.

Nella suggestiva cornice dello storico edificio di corso Vittorio Emanuele II, sarà possibile incontrare un team di professionisti del settore wedding, pronti a guidare i visitatori nelle scelte più importanti: dall’organizzazione generale agli aspetti creativi e artigianali che rendono unico ogni matrimonio.

L’iniziativa offre l’occasione di confrontarsi direttamente con esperti, raccogliere idee e scoprire soluzioni personalizzate, valorizzando qualità, competenza e attenzione ai dettagli, elementi fondamentali per la riuscita di una cerimonia indimenticabile.

L’evento si svolgerà a ingresso gratuito ed è promosso da Unione Artigiani, Confartigianato Imprese Pordenone e Camera di Commercio di Pordenone-Udine, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare le eccellenze del territorio.

📍 Palazzo Mantica – Corso Vittorio Emanuele II, 56 – Pordenone

🎟️ Ingresso libero