Successo per l’anteprima di “L’ora blu” di Daria Collovini

PORDENONE – “Non credevo di potermi emozionare così.Tornare a “debuttare” con il mio romanzo L’ORA BLU com’era avvenuto precedentemente con LA BALLERINA DI DEGAS nella splendida cornice dell’ex convento San Francesco di Pordenone, è stato appassionante e indimenticabile”.

Comincia così il post su facebook di Daria Collovini riguardo alla serata di presentazione del suo ultimo romanzo,di fronte a un numeroso pubblico.

“Questo – aggiunge Daria – per merito del Circolo della Cultura e delle arti di Pordenone e in particolare ringrazio per la stima che hanno dimostrato nei miei confronti, il presidente Maurizio Pertegato e l’ex presidente Alessandro Pazzaglia, che si sono prodigati al massimo per la riuscita della serata.

Ringrazio per la collaborazione la federazione FIDAPA di Pordenone e soprattutto la presidente Annamarìa Poggioli, entrata empaticamente e con entusiasmo nelle pagine e nei personaggi nel mio romanzo, con la quale ho dialogato in assoluta sintonia.

E Silvia Corelli, interprete di alcuni brani del romanzo, ha saputo “sentitamente” cogliere e trasmettere le emozioni che io stessa volevo comunicare. Ha dato “semplicemente” e realmente voce alle mie parole. E per finire, un grazie dal profondo al pubblico intervenuto numeroso, attento e partecipe fino alla fine, dimostrandomi affetto e stima.

“GRAZIE A TUTTI VOI, sperando di potervi ringraziare anche tramite i miei personaggi”.