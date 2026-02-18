“Sulle tracce dell’assente”, il 18 incontro dedicato al regista Kieślowski

PORDENONE – SULLE TRACCE DELL’ASSENTE
Incontro con Giovanni Battista Magoni
Mercoledì 18 Febbraio ore 20.30, Auditorium Vendramini, promosso da Aladura.
Krzysztof Kieślowski è stato regista, sceneggiatore, scrittore e
documentarista polacco, riconosciuto universalmente come uno dei più
grandi autori della storia del cinema.
Magoni ripercorrerà le tappe più importanti della sua vita attraverso alcuni suoi straordinari capolavori (“Decalogo”, “Tre colori” …) capaci di toccare temi cruciali dell’esistenza umana: dalla relazione
interpersonale alla ragione, dalla fede al destino, dalla libertà all’etica, dalla desolazione all’attesa.
Giovanni Battista Magoni e attualmente dirige la casa editrice Àncora,con la quale nel 2024 a pubblicato “Sulle tracce dell’Assente. Metafisica del quotidiano nel cinema di Kieślowski”.