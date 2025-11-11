Tragedia in via Udine: perde la vita una donna di 75 anni investita da un’auto

PORDENONE – Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì in via Udine, all’altezza dell’intersezione con via Sile. Erano circa le 17:40 quando alla centrale operativa della Polizia Locale del Distretto Friuli Occidentale è giunta la segnalazione di un investimento.

Sul posto sono immediatamente intervenute quattro pattuglie della Polizia Locale, in supporto ai sanitari del 118, che hanno trovato a terra una donna in condizioni critiche. Nonostante i tentativi di rianimazione e il tempestivo trasporto al Pronto Soccorso di Pordenone, la donna è purtroppo deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale, a causa dei gravi traumi riportati.

La vittima è Giuseppina Cosmo, 75 anni, residente a poca distanza dal luogo dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata urtata da una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 32 anni, residente a Cordenons.

Sul luogo del sinistro sono giunti anche il comandante Zorzetto e il commissario capo Candido, che hanno coordinato i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

La circolazione stradale lungo il tratto interessato è stata interrotta per consentire le operazioni tecniche e i rilievi, e verrà riaperta solo al termine delle verifiche.