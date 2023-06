Tripletta di eventi chiude il Polinote Music Festival

PORDENONE – Dopo i successi riscontrati nella scorsa settimana ed in particolare con il grande evento che apriva l’Estate a Pordenone con Baccini, Ottolini e l’Orchestra Ottovolante ad esibirsi davanti al Teatro Verdi, il Polinote Music Festival propone un tripletta di eventi che vuole chiudere con stimoli importanti e particolari questa ultima settimana di giugno. Musica ma non solo come dimostra il primo incontro che si svolgerà domenica 25 dalle 15.30 in poi al Bosco delle Agane di Tramonti di Sotto. Prima il Forest Bathing e poi la musica del Lune Troublant Trio.

Il Festival fa dunque tappa nel magico Bosco delle Agane di Tramonti per un concerto green, che vede il Lune Troublante Trio, (Matteo Sgobino voce e chitarra, Alessandro Turchet contrabbasso, Didier Ortolan clarinetto), celebrare in musica i 70 anni dalla scomparsa di un artista di fama internazionale, il leggendario chitarrista jazz manouche Django Reinhardt, maestro del gipsy jazz, ritenuto uno degli esponenti più significativi del jazz europeo. La musica è sanguigna, allegra, ricca di ritmo e virtuosismi improvvisativi.

Il concerto è preceduto da una camminata esperienziale facoltativa nel bosco condotta da Alberto Cancian, operatore di Forest Bathing e insegnante di meditazione, nella quale verranno proposte delle esperienze di attivazione sensoriale e dei momenti di consapevolezza.

L’esperienza in natura è realizzata da Ri.Natura, progetto di promozione turistico-esperienziale della Val Tramontina voluto fortemente dallo scrittore Alberto Cancian e dalla compagna Giulia Piazza, che mira a proporre attività di riconnessione tra uomo e natura.

Percorso facile alla portata di tutti, sono consigliate scarpe da ginnastica o da trekking.

Con la preziosa collaborazione dei partner: Ri.Natura, Pro loco Val Tramontina, Bosco Bandito.

Con il patrocinio del Comune di Tramonti di Sotto.

Forest Bathing e Musica in Natura con i Lune Troublante Trio

Domenica 25 giugno 2023

Tramonti di Sotto (Pn) • Bosco delle Agane

15:30 – 18:00: Forest Bathing, prenotazione obbligatoria con quota di partecipazione.

ore 18:00: Concerto, ingresso libero.

Punto di incontro per entrambe le attività Bosco Bandito, all’interno dell’area Pic Nic Bosco delle Agane.

In caso di maltempo il concerto si terrà alla sede della Pro Loco Val Tramontina, Via Meduno, 3, Tramonti di Sotto (Pn).

Mercoledì 28 a Fiume Veneto, invece, ci sarà un incontro intergenerazionale davvero speciale volto a stimolare la partecipazione attiva dei nonni e dei bambini. Un incontro pratico usando la body percussion e la musica come risorsa didattica per lo sviluppo dell’attenzione, la memoria, la concentrazione e le funzioni esecutive. I partecipanti potranno sperimentare un modo alternativo di vivere la musica che ha lo scopo di migliorare la vita e l’autonomia delle persone a tutte le età.

Facciamo Bapne® insieme ai nonni Mercoledì 28 giugno Fiume Veneto. Con il formatore certificato Metodo BAPNE® il dott. Giulio Salerno

Gran chiusura a Pordenone al Convento di San Francesco con la Gorizia Guitar Orchestra. Gorizia Guitar Orchestra originale ensemble di sole chitarre, nasce nell’anno 1990 presso l’istituto di musica di Gorizia grazie all’entusiasmo e all’amicizia che lega i suoi componenti, giovani maestri ed ottimi allievi già avviati alla carriera musicale.

Nel corso degli anni l’orchestra si è affermata a livello nazionale ed internazionale sostenendo concerti in molte città italiana ed estere (Austria, Repubblica Ceca, Slovenia, Croazia, Slovacchia e Montenegro, Estonia) vincendo tre primi premi a concorsi internazionali e pubblicando quattro CD.

Diversi compositori, attratti dalla delicata sonorità e dai timbri di questo strumento, hanno dedicato alla Gorizia Guitar Orchestra alcune importanti composizioni. Infatti, nel concerto di questa sera, verranno presenti alcuni brani dei compositori Giorgio Tortora ed Umberto Tristi scritti e dedicati alla GGO.

L’orchestra, che attualmente annovera fra i suoi componenti i migliori chitarristi provenienti da tutta la regione Friuli-Venezia Giulia, è diretta fin dalla sua nascita dal maestro Claudio Pio Liviero e si avvale della collaborazione di solisti di livello internazionale quali il maestro Pier Luigi Corona. Nei vari programmi che la Gorizia Guitar Orchestra presenta trovano spesso spazio brani affidati a solisti di altri strumenti come in questo caso la soprano Ivana Sant con la quale l’ensemble collabora da molti anni.

Con la preziosa collaborazione dei partner: Associazione Culturale di Promozione Sociale “Casa delle Arti” di Gorizia, Comune di Pordenone.

Gorizia Guitar Orchestra

Giovedì 29 giugno 2023, ore 21:00

Ex Convento S. Francesco, Pordenone

Direttore Claudio Pio Liviero

Solisti Pier Luigi Corona chitarra, Ivana Sant soprano

Pier Luigi Corona, Gabriele Del Forno, Riccardo Bertossa, Ksenia Liviero, Maria Francesca Arcidiacono, Andrea Pizzo, Patrizia Zerbo, Giulia Liberalato, Elisabetta Biondi, Rosa Tarantino, Riccardo Russo, Mario Milosa, Mojca Bence, Jacopo Gurtner, Matteo Martellani (basso), Luca Chemello (basso).