TriTeamPordenonePezzuti apre anno con super prova Denis Valerio

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il TriTeamPordenonePezzuti apre l’ anno 2026 con una super prova di Denis VALERI presente alla Bora Ultra. 104.09 km. 3837 D+ ; Sentiero 1, in Trieste (TS) – 3 e 4 gennaio 2026

Sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 ho partecipato alla S1 Ultra Trail a Trieste. Un Ultra trail non-stop di 105km con un D+ 3700m il percorso si snodava attraverso il Carso Triestino e sul filo del confine Sloveno, gara che celebrava il decennale della Corsa della Bora con un tracciato inedito.

Una gara ad anello, che ha preso il via e si conclusa in riva al mare, attraversando il Carso Triestino per raggiungere l’altopiano Carsico e la bellissima Riserva Naturale della Val Rosandra.

Il viaggio si elevava verso il Carso, offrendo inizialmente una vista mozzafiato sulla città e sul Golfo di Trieste.
La S1 Anniversary Ultra 104 km si è addentra poi nell’entroterra, dove ho potuto esplorare le meraviglie delle grotte carsiche e attraversato siti storici della Prima Guerra Mondiale.

L’esperienza è stata dinamica e stimolante,
Per la mia poca esperienza nel mondo degli Ultratrail la gara è stata durissima come sforzo fisico, soprattutto per il meteo che non è stato molto clemente, pioggia dalla partenza a mezzanotte da Portopiccolo che ha continuato per tutta la notte per poi tramutarsi dalle 7 del mattino in bora che soffiava a 50/60kh.

Sono riuscito a potare a termine la gara in 18h e 31min – 88° all’arrivo su 127 che hanno terminato la gara e più di 50 non sono riusciti ad arrivare oppure non classificati nel termine limite del regoalemnto. Devo dire molto soddisfatto per l’obbiettivo che mi ero preposto…portare a compimento la gara nei tempi stabiliti.

Il TriTeamPordenone insieme ad i partner e Pezzutti, Germatruk Service, Autoscuola Tavella e Presotto Service, desiderano complimentarsi con Valeri per la sua determinazione e costanza nel raggiungere il suo obiettivo

