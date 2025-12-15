10.3 C
Pordenone
lunedì , 15 Dicembre 2025
Verso Pn Capitale Italiana Cultura 2027: Cocciante apre percorso con grande concerto-evento

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Pordenone avvia ufficialmente il cammino “Verso Capitale Italiana della Cultura 2027” con un annuncio di grande prestigio: Riccardo Cocciante sarà protagonista di un concerto-evento in programma sabato 20 giugno 2026 al Parco San Valentino.

Un appuntamento di assoluto rilievo che segna l’inizio di un percorso culturale ampio e condiviso, capace di unire musica, emozioni e identità della città, e di proiettare Pordenone su un palcoscenico nazionale e internazionale.

«Siamo particolarmente orgogliosi – dichiara il Sindaco di Pordenone Alessandro Basso con l’Assessore Alberto Parigi– di aprire il progetto “Verso Pordenone 2027” con un artista del calibro di Riccardo Cocciante. La sua musica ha attraversato generazioni, linguaggi e confini, rappresentando un patrimonio culturale che va oltre il semplice concerto. È il segno concreto della qualità e dell’ambizione del percorso che stiamo costruendo per la nostra città».

Il concerto, organizzato da FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione tra il Comune di Pordenone e la Regione Friuli Venezia Giulia, è il primo grande evento ufficialmente annunciato nell’ambito del progetto che accompagnerà la città verso l’importante traguardo del 2027.

«Verso Capitale Italiana della Cultura – prosegue il Sindaco – significa investire in eventi di alto livello, capaci di valorizzare i nostri spazi, coinvolgere la comunità e attrarre pubblico da fuori città. Il Parco San Valentino diventerà un luogo simbolico di questo percorso, aperto, vivo e centrale nella visione culturale di Pordenone».

Con questo annuncio, Pordenone conferma la volontà di costruire un programma culturale solido, inclusivo e di qualità, capace di accompagnare la città verso il 2027 lasciando un’eredità duratura per il territorio e i cittadini.

