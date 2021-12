Villanova, in fase di realizzazione la nuova casa di riposo

PORDENONE – «Un’altra promessa mantenuta». Il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani titola così l’ottenimento da parte della Giunta regionale del sudato finanziamento di 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova Casa di riposo per anziani a Villanova.

Un risultato importante per il miglioramento dell’offerta sociale a Pordenone, frutto della sintonia tra il comune di Pordenone e i personali rapporti di stima e collaborazione tra il sindaco Ciriani e il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e la sua Giunta (l’assessore alle Finanze Barbara Zilli e l’assessore alla Sanità Riccardo Riccardi, in particolare) con i quali la negoziazione per l’ottenimento dell’intervento finanziario è iniziata settimane fa. Un lavoro immane, partito ad aprile scorso, che è confluito in un progetto preliminare già pronto, che sarà presentato alla stampa prestissimo.

«Grazie agli ottimi rapporti con la Giunta regionale –spiega il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani- e all’impegno profuso dal Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Basso, abbiamo fatto squadra al servizio della nostra comunità e focalizzandoci sul tema della terza età, che ci sta particolarmente a cuore.

Una risposta in linea con le aspettative, che è segno di dignità e rispetto per i nostri anziani. Proprio per questo non stanno in piedi le rivendicazioni del PD e del suo Consigliere Conficoni, che come spesso è capitato si attribuisce conquiste, lavori, sforzi, che non gli competono.

Spiace constatare che certa parte politica persegue in questa strategia da “ultimo arrivato” e “deluso”, cercando di “rubare” delle vittorie che sono conquiste per l’intera nostra comunità, e che andrebbero accolte e festeggiate in maniera trasversale, se il bene comune è prioritario come dovrebbe essere per un politico».

Una struttura moderna in realizzazione nei prossimi 3 anni, con una capienza di 120 posti, dove gli ospiti potranno beneficiare di un ambiente confortevole e attento alle loro esigenze.

«È bene ricordare una volta in più –continua il sindaco Ciriani- che gli anziani di oggi sono stati i giovani e i lavoratori di ieri, ovvero coloro che hanno costruito e fatto crescere la città.

Senza di loro, senza i loro sacrifici e il loro contributo, noi tutti non esisteremmo. Per questo, oltre che per responsabilità morale, civile ed amministrativa, è nostro dovere fare tutto ciò che è in nostro potere per agevolarli e supportarli al meglio, con affetto sincero e profonda gratitudine. Il polso di una città che cresce e si modernizza è dato anche da ciò che fa per la sua popolazione anziana; e a Pordenone la terza età è una percentuale importante degli abitanti».

La nuova Casa di riposo sarà realizzata in prossimità di un asilo, con la precisa volontà che non rimanga un luogo isolato, ma diventi parte integrante del tessuto urbano e dell’integrazione intergenerazionale tra il futuro e l’energia nascente e la memoria e la coscienza della tradizione.