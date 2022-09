Villanova, nuova struttura per persone affette da autismo

PORDENONE – Questa mattina, 19 settembre, sono iniziati i lavori di abbattimento del prefabbricato di via Pirandello, nel quartiere di Villanova a Pordenone. Questo era un intervento molto atteso dai residenti in quanto l’edificio era fatiscente, pericoloso e dichiarato inagibile.

«Tra un paio di settimane- spiega il sindaco Alessandro Ciriani – partiranno i lavori per la realizzazione di una struttura residenziale e semi-residenziale per ragazzi affetti da autismo, in convenzione con l’Azienda Sanitaria che si occuperà della gestione della struttura stessa e in collaborazione con le associazioni di genitori e familiari dei ragazzi autistici.

L’intervento costa 1 milione e 300 mila euro, si concluderà entro la primavera 2023 ed è frutto di un bando nazionale che ci siamo aggiudicati al fine di implementare le strutture sociali per dare una risposta concreta alla nostra comunità in merito ad un problema, come quello dell’autismo, che purtroppo riscontra in modo preoccupante sempre più casi. Da parte nostra, vogliamo offrire una struttura adeguata, dignitosa, moderna, rispondente ai canoni migliori per poter accudire queste persone».

L’edificio si svilupperà su 600 mq suddivisi in camere, bagni, stanze per le attività, sale riunioni e spogliatoi. Una casa a tutti gli effetti per gli operatori e per i ragazzi che la frequenteranno.

Aggiunge il sindaco Ciriani: «Questo rientra nella politica della nostra Amministrazione, che da anni sta mappando tutti gli edifici di proprietà pubblica che risultavano abbandonati o in stato di degrado, al fine di rigenerarli.

Con questo intervento non c’è nessun consumo di suolo pubblico, ma piuttosto viene rinnovato ciò che era fatiscente, acquistando nuova vita con una nuova funzione sociale. Mi riferisco all’ex birreria, al centro diurno di Torre, alle case di via Prata, agli edifici di via San Quirino».