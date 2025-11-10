9.1 C
Pordenone
lunedì , 10 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Visita Confcommercio a mostra di Lupo Alberto

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Nell’ambito della mostra “L’Eroica Fifa Blu” che celebra, al Palazxo del Fumetto, il personaggio Lupo Alberto, il più iconico e conosciuto lupo della storia dei fumetti, nato dalla matita e dalla creatività di Silver, c’é stata la visita del presidente di Ascom-Confcommercio Pordenone, Fabio Pillon.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 3 maggio 2026, con orari di apertura giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19, orario continuato.

Nella foto, Pillon con Silver e l’on. Emanuele Loperfido.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.