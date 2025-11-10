Visita Confcommercio a mostra di Lupo Alberto

PORDENONE – Nell’ambito della mostra “L’Eroica Fifa Blu” che celebra, al Palazxo del Fumetto, il personaggio Lupo Alberto, il più iconico e conosciuto lupo della storia dei fumetti, nato dalla matita e dalla creatività di Silver, c’é stata la visita del presidente di Ascom-Confcommercio Pordenone, Fabio Pillon.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 3 maggio 2026, con orari di apertura giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19, orario continuato.

Nella foto, Pillon con Silver e l’on. Emanuele Loperfido.