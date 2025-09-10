18.8 C
Pordenone
giovedì , 11 Settembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Volga Blues. La Russia profonda di Putin, mostra fotografica dal 12

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

PORDENONE – VOLGA BLUES – La Russia profonda di Putin. Mostra fotografica di Alessandro Cosmelli; a cura di Luciano De Spirt, Viale Michelangelo Grigoletti 34, Pordenone. Inaugurazione: venerdì 12 settembre 2025, ore 18.30.

Orari di apertura:
Martedì – Venerdì: 16.30 – 19.30
Sabato e Domenica: 10.30 – 12.30 / 16.00 – 19.00

Un viaggio fotografico lungo i 6.000 km del Volga, dentro la Russia più remota e autentica. Dalla nostalgia sovietica alla modernità spietata del regime putiniano, Alessandro Cosmelli racconta un paese sospeso tra passato e presente, con la guerra come sottofondo. Un reportage di guerra senza la guerra, crudo e umano, realizzato in partnership con il Pulitzer Center e candidato al Premio Pulitzer 2025.

Cosmelli, fotografo documentarista di fama internazionale, ha lavorato in oltre 50 paesi e pubblicato su testate come New York Times, Time, L’Espresso, Stern. Il progetto è parte del lavoro con Marzio G. Mian, autore del libro Volga Blues (Feltrinelli/Gramma).

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.