Volga Blues. La Russia profonda di Putin, mostra fotografica dal 12

PORDENONE – VOLGA BLUES – La Russia profonda di Putin. Mostra fotografica di Alessandro Cosmelli; a cura di Luciano De Spirt, Viale Michelangelo Grigoletti 34, Pordenone. Inaugurazione: venerdì 12 settembre 2025, ore 18.30.

Orari di apertura:

Martedì – Venerdì: 16.30 – 19.30

Sabato e Domenica: 10.30 – 12.30 / 16.00 – 19.00

Un viaggio fotografico lungo i 6.000 km del Volga, dentro la Russia più remota e autentica. Dalla nostalgia sovietica alla modernità spietata del regime putiniano, Alessandro Cosmelli racconta un paese sospeso tra passato e presente, con la guerra come sottofondo. Un reportage di guerra senza la guerra, crudo e umano, realizzato in partnership con il Pulitzer Center e candidato al Premio Pulitzer 2025.

Cosmelli, fotografo documentarista di fama internazionale, ha lavorato in oltre 50 paesi e pubblicato su testate come New York Times, Time, L’Espresso, Stern. Il progetto è parte del lavoro con Marzio G. Mian, autore del libro Volga Blues (Feltrinelli/Gramma).