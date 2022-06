Volontariato, il Premio Zanon all’infermiera Olga Mistruzzi

PORDENONE – Nel corso della cerimonia in Sala consiliare il Premio Renza Zanon istituito dall’Associazione Volontari ed Amici – Prendersi Cura – in collaborazione con Via di Natale, l’A.N.D.O.S . e COOP Alleanza 3.0, è stato conferito all’infermiera Olga Mistruzzi, che con il suo progetto dimostra la volontà di migliorare la qualità dell’assistenza dedicata ai malati.

​“Prendersi cura della salute degli altri – commenta l’assessora alle Politiche sociali Guglielmina Cucci – è sicuramente uno dei mestieri più delicati ed importanti. I migliori risultati si ottengono quando le conoscenze mediche e scientifiche si integrano con la passione e l’attenzione dalla persona nel suo complesso. Il progetto premiato va senz’altro in questa direzione e oggi non h a caso valorizziamo due donne.

La compianta Renza Zanon, fulgido esempio di donarsi per alleviare le sofferenze di altre donne e l’infermiera Olga Mistruzzi premiata per il suo progetto sulla qualità dell’assistenza. L’emergenza sanitaria dovuta al Covid ha determinato una penalizzazione degli altri malati rendendoli quasi invisibili. Ma – prosegue l’assessora Cucci – loro ci sono e ci saranno e richiedono tutte le nostre attenzioni.

Quando parliamo di cure palliative, parliamo di persone che non hanno più speranze, per tale ragione il progetto premiato ha ancor più valore, perché vuol dare dignità, cura e attenzione a chi ha ancora poco tempo per vivere, ma è giusto che lo possa fare nel migliore dei modi possibile.

​

Nell’affollata sala consigliere, a ricordare la figura di Renza Zanon sono stati il presidente dall’Associazione Volontari ed Amici- Prendersi Cura Nicola Delli Quadri, la presidente di ANDOS Marisa Zanella, Carmen Gallini della Via di Natale, Sandra Conte della Casa del Volontariato Silvia Franceschini responsabile scientifica del Cro e Silvia Pedrotti coordinatrice dello sportello informativo oncologico, accomunati tutti nel sottolineare le qualità umane e le attività solidali di Renza Zanon.

Come detto il premio è stato conferito ad Olga Mistruzzi per la sua tesi sulla qualità dell’assistenza concernente anche gli aspetti organizzativi e medici.

In conclusione di cerimonia l’assessora Guglielmina Cucci ha consegnato una targa ricordo alla famiglia di Renza Zanon, targa collocata anche all’ingresso dell’Ospedale civile.