Workshop operatori turismo: una pordenonese fra gli esperti

PORDENONE – Dialogare, confrontarsi, ma, soprattutto, aggiornarsi sulle nuove tendenze dei mercati che fanno capo al settore turistico con esperti di calibro nazionale. Questo l’obiettivo che si prefigge la prima edizione di ‘Aspettando TTG –Travel Experience di Rimini’, evento che si svolge dal 7 al 9 ottobre a Lignano Sabbiadoro dedicato agli operatori del sistema turistico del Fvg.

Una trentina tra i migliori consulenti del settore, professionisti e giornalisti, saranno presenti nella località balneare per mettere a disposizione le proprie competenze al servizio degli operatori del turismo. Tra questi spicca la pordenonese Susanna Biscontin (nella foto), una professionista dinamica che, dopo aver lavorato a New York e a Milano, è tornata nella sua città natale per mettere in campo, fin da subito, le sue esperienze lavorative nelle mani degli imprenditori locali.

Con un focus particolare sui social media marketing, la giovane Susanna condivide la sua attività professionale anche attraverso l’insegnamento ai corsi di Terziaria (un’attività didattica che si sviluppa in aula e in azienda), il canale di formazione firmato da Ascom-Confcommercio Pordenone per lo sviluppo della cultura manageriale e di impresa nei settori del Commercio, Turismo Servizi e Professioni.

Soddisfazione in casa Ascom per la scelta degli organizzatori del meeting di Lignano nel annoverare la docente Biscontin fra le personalità di spicco a livello nazionale nel campo dei social media, event marketing e digital.