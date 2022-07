Le novità dell’Università di Udine per l’anno accademico 2022-2023

UDINE – Iscrizione gratuita fino a 26 mila euro di Isee, introduzione dell’arabo e del cinese, tre nuovi corsi di laurea (Filosofia e trasformazione digitale e Tecniche dell’edilizia e del territorio; Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate), potenziati i curricola e le attività trasversali interdisciplinari, aumentati i corsi dedicati ai dipendenti pubblici, un nuovo sito internet più accessibile e intuitivo.

E ancora: maggiori agevolazioni per studenti genitori e studenti lavoratori, consentita l’iscrizione a due corsi di studio contemporaneamente e con minori tasse, maggiori spazi per studio e ricerca grazie alla nuova biblioteca del polo scientifico, al nuovo padiglione di ricerca clinica e alla crescita dei laboratori dell’Uniud Lab Village.

Sono queste le principali novità per il prossimo anno accademico 2022/23 dell’Università di Udine che ha dato il via alle iscrizioni che proseguiranno fino al 5 ottobre. Con i rappresentanti degli studenti sono stati progettati e condivisi la rinnovata offerta didattica, le agevolazioni contributive e i servizi di supporto, realizzati con il sostegno della Fondazione Friuli.

L’offerta didattica

In totale i corsi di laurea attivati sono 78, di cui 39 triennali, 36 magistrali e 3 a ciclo unico. Tredici i corsi internazionali con rilascio del doppio titolo. Cinque i corsi di studio erogati in lingua inglese. Gli studenti più capaci possono partecipare al concorso di ammissione alla Scuola Superiore, l’istituto di eccellenza dell’Ateneo che integra i corsi universitari con percorsi paralleli interdisciplinari di alta formazione.

Immatricolazioni

Il processo di iscrizione è stato completamente digitalizzato e ora, in pochi passaggi – dal pc di casa, dal tablet o dallo smartphone – si può diventare studente Uniud. Sul rinnovato sito www.uniud.it, a partire dalla home – dalle voci “Didattica” o “Futuri studenti” – si possono trovare la proposta formativa, informazioni su agevolazioni e tasse, le modalità d’iscrizione e le scadenze. Su queste ultime va fatta attenzione alle date di presentazione delle domande per partecipare ai test per i corsi a numero chiuso a programmazione nazionale e a programmazione locale. I corsi ad accesso libero prevedono una verifica delle competenze iniziali attraverso dei test di valutazione.

Tasse, maggiori agevolazioni

Per il prossimo anno accademico il tetto Isee della “no tax area” sale a 26 mila euro, dai 23 mila precedenti. Agli studenti genitori viene garantita la riduzione delle tasse fino a 6 anni d’età del figlio/a, in precedenza era fino a 3 anni. Per gli studenti a tempo parziale, tipicamente gli studenti lavoratori, vengono abbassate al 50 per cento le tasse dovute nel doppio degli anni della durata del corso di studio. In precedenza era dovuta la tassa intera per la durata normale del corso, poi una quota forfettaria per gli anni successivi. Via libera alla contemporanea iscrizione a due corsi di studio, con esonero della terza rata per la seconda iscrizione ai corsi triennali e magistrali.