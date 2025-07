A Piancavallo i Campionati Italiani Pattinaggio Artistico a Rotelle

PIANCAVALLO – Piancavallo protagonista dei Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico a Rotelle 2025

Da anni, Piancavallo si distingue come sede di eventi di livello nel pattinaggio artistico a rotelle, sotto l’egida della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), oggi nota come Skate Italia. Nel 2025, la località ha ulteriormente consolidato questa tradizione, ospitando dal 14 al 27 luglio presso il Palaghiaccio “Palapredieri” i Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico a Rotelle.

L’evento, organizzato dalla Polisportiva Eurosportvillage, attiva a Piancavallo dal 2005 sotto la guida di Annalisa Polese, ha visto la collaborazione di FISR e cooperativa Piancavallo e rappresentanti di associazioni sportive locali, rafforzando il legame tra sport e turismo in questa rinomata località turistica.

Durante le due intense settimane di competizione, sono stati coinvolti 811 atleti provenienti da tutta Italia, che si sono sfidati in esercizi liberi e di solo dance, sia singoli che a coppie. La manifestazione ha riscosso grande successo tra pubblico e appassionati, diventando un momento di grande spettacolo sportivo e un’importante risorsa per il territorio, contribuendo a stimolare il turismo e l’economia locale.

Le premiazioni, presiedute dal Presidente della Cooperativa Piancavallo, dal Presidente Regionale FISR e dai rappresentanti del CONI di Pordenone, hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa per la promozione dello sport e del territorio.

In considerazione del positivo riscontro, la FISR ha già annunciato la probabile conferma del Campionato Italiano a Piancavallo anche per il 2026, rafforzando ulteriormente il ruolo della località come centro nevralgico del pattinaggio artistico a rotelle in Italia. Tuttavia, per sostenere la crescita e rispondere alla crescente domanda di eventi di alto livello, si rende necessario investire in nuove strutture sportive: si sollecita la costruzione di una struttura coperta in grado di accogliere al meglio atleti e pubblico, valorizzando ancora di più questa splendida località e contribuendo a configurarla come un vero e proprio villaggio dello sport.

Piancavallo si conferma così come un punto di riferimento per sport e turismo, un connubio vincente che arricchisce questa meravigliosa località montana.