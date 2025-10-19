11 C
A Sacile, il 23, una serata per riflettere su chi siamo: conferenza con il prof. Diego Fusaro

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

SACILE – In un’epoca in cui l’identità personale sembra sempre più sfumata tra mode passeggere e pressioni sociali, arriva a Sacile una serata dedicata a una delle domande più profonde del nostro tempo: come essere autenticamente se stessi oggi?

Giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 20:30, si terrà nella Chiesa di San Gregorio (Via Garibaldi 56) la conferenza dal titolo “Autenticità: come essere se stessi oggi”, un appuntamento culturale di rilievo aperto a tutta la cittadinanza.

Ospite d’eccezione della serata sarà il professor Diego Fusaro, noto filosofo e saggista, da anni impegnato nella divulgazione di temi legati all’etica, alla libertà individuale e alla critica della società contemporanea. A moderare l’incontro sarà il giornalista Stefano Boscariol, che è anche organizzatore dell’evento.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti: un’occasione imperdibile per chi desidera prendersi un momento di riflessione e confronto, in un contesto accogliente e stimolante.

Per gli interessati, si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo, data la prevedibile affluenza.

