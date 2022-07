“A Teatro sotto gli Alberi”, tre appuntamenti in luglio

CASTIONS DI ZOPPOLA – Molino Rosenkranz, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Zoppola, organizza la prima edizione di “A Teatro sotto gli Alberi”. Tre appuntamenti gratuiti, pensati per le famiglie, per i bambini e per tutti coloro che vogliono vivere in maniera diversa questa estate.

Lo scenario è il Parco Burgos di Castions di Zoppola dove ci si accomoderà sotto gli alberi portandosi un telo o un plaid da casa. L’orario degli spettacoli coincide con la merenda che viene offerta sul posto ai partecipanti. Se il tempo dovesse fare i capricci…niente paura, tutto confermato al Centro Comunitario di Castions.

Il programma:

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO – RITROVO ORE 17.30

“LA FAME DI ARLECCHINO”

La Bottega Teatrale

Spettacolo con attori, burattini e maschere per affrontare in maniera divertente i personaggi della grande tradizione italiana: la Commedia dell’Arte. Un Arlecchino sempre affamato deve fare i conti con Pantalone, Pulcinella, Colombina, Brighella e Balanzone per riempire la sua pansa sempre …voda. Ma di sicuro gli riuscirà sempre di prendere tante bastonate, come nella classica tradizione del teatro dei burattini.

Dalle 17.30 merenda offerta da Cooperative Agricole Castions. Lo spettacolo inizierà alle 18.00.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO – RITROVO ORE 17.30

“PUNTINDELFAROBELLAVISTASULMAR” (I racconti del dinosauro)

Compagnia Alberto De Bastiani

Lalla, diventata adulta, racconta la sua infanzia. Nel paese di Puntino, la scuola elementare ha solo tre bambini e se non arriveranno nuove adesioni entro breve tempo, dovrà chiudere. Lalla ha un’idea: iscriveranno alla scuola i loro compagni di giochi.

Si dovrà fare una selezione con test d’ingresso a due Barbie, un robot, un tirannosauro, un pinguino di gomma, a Pina, la gallina di peluche e alla statuina da collezione del gladiatore Decimo Meridio. Dedicato ai bambini, lo spettacolo vuole affrontare, attraverso metafore e situazioni iperboliche e poetiche, i temi di questa età, le paure, il disagio e le diversità, ma soprattutto l’importanza della dimensione fantastica e giocosa nel percorso di crescita.

Dalle 17.30 merenda offerta da Azienda Agricola Kurt Malpaga e dal Panificio Vazzoler di Zoppola. Lo spettacolo inizierà alle 18.00.

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO – RITROVO ORE 17.30

“PECORE IN BICICLETTA”

Molino Rosenkranz

Un giorno Pico Pecora trova una bicicletta e decide di provare ad usarla. Hanno così inizio le sue avventure, che si dipanano tra i goffi tentativi di stare sulla bicicletta e i conflitti con il gregge che disapprova le sue scelte e lo allontana. Tra corse nella brughiera, belati e lupi…

Pico farà una imprevedibile scoperta!

Dalle 17.30 merenda offerta da Crai di Castions. Lo spettacolo inizierà alle 18.00

Per maggiori info: [email protected] – Tel. 0434 574459 – www.molinorosenkranz.it